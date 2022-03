GloryToUkraine Exxx…Polzive!!! Il Friuli nel mirino del ministro degli esteri russo: Via le armi degli americani da Aviano

Parla il ministro degli Esteri della Russia, Sergei Lavrov, e l’Onu si svuota. Mentre Mosca porta avanti la guerra in Ucraina, diplomatici e ambasciatori lasciano in massa l’aula del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra. Per la Russia è “inaccettabile” la presenza di armi nucleari e convenzionali americane in Europa e nella base di Aviano, lo ha detto Lavrov davanti ad una platea vuota. “Per noi è inaccettabile che, contrariamente ai principi fondamentali del Trattato di non proliferazione, armi nucleari statunitensi siano ancora presenti sul territorio italiano e in alcuni Paesi europei”. Lavrov ha esortato Washington ad aderire a una moratoria sul dispiegamento di missili a corto e medio raggio in Europa.