DisordineFriuli Exxx…Polzive!!! L’enclave codroipese straccia lo statuto delll’Asp Moro: Giovanni Castaldo peggio di Putin, consegnati i pieni poteri. La maggioranza in silenzio.

Stracciato in un pomeriggio lo statuto della blasonata Asp Moro di Codroipo. Il presidente del Cda Giovanni Castaldo, in deroga allo Statuto vigente, è stato incaricato – delibera di assemblea del 18 febbraio – del potere di firma inerente la gestione amministrativa comprensiva degli eventuali impegni di spesa in via eccezionale e con carattere di urgenza. Per la prima volta, e in totale silenzio degli organi istituzionali locali, i pilastri organizzativi di un’azienda pubblica di servizi alla persona vengono polverizzati: un presidente avoca a sé sia il potere politico che quello amministrativo. Maggioranza di centrodestra codroipese in clamoroso silenzio. E scoppia il giallo del direttore Sandro Bruno chiamato a sostituire la dimissionaria Valentina Battiston emigrata a tempo pieno a Cordenons.

Quale sarà il ruolo del Bruno di fronte ai “pieni poteri” assunti da Giovanni Castaldo? Un giallo a tinte accecanti che fa capire come il territorio codroipese agisca in una sorta di “enclave” isolata dal resto della regione. I maligni sospettano che ci sia un tacito accordo di maggioranza per non disturbare, in questa azione spregiudicata, il grande regista Marchetti. Numerosi gli indizi e gli interrogativi che emergono in questa vicenda. A cominciare dal fatto che, nei casi di temporanea vacanza del posto di direttore generale, il Consiglio di Amministrazione avrebbe dovuto, in via provvisoria, per non oltre sessanta giorni e sino alla nomina del nuovo Direttore Generale, assegnare le funzioni direttive ad altro dipendente dell’Azienda. Perchè il dirigente dell’azienda ha rifiutato l’incarico? Sul punto delle competenze, lo statuto è chiaro: “Il presidente esercita tutte le funzioni e i poteri di natura non gestionale, mentre il Direttore Generale è la figura dirigenziale di vertice, responsabile della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria dell’Azienda e, come tale, adotta tutti i provvedimenti (determinazioni) di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, compresi quelli che impegnano l’Azienda verso l’esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, rispondendo dei risultati ottenuti.

Fratelli d’Italia, via Giovanni Castaldo, ottiene così, con un blitz dei Consiglieri Monai, Mazzola e La Tona, la titolarità completa della struttura. Maggioranza in silenzio: Bertolini, Bianchini, Cividini, De Cecco, Tomada, Spada, Dri, Ganzit... il delegato Lega Bozzini. E l’opposizione assiste. Il Cda, giacchè il cantiere era aperto, ha provveduto ad eleggere vice presidente del consiglio Lucano La Tona. Un anno e mezzo dopo la nomina del presidente Castaldo.