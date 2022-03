GoriziaEuropa Exxx…Polzive!!! Vertice di Quaresima sull’antiputinismo. Maran: Potevo dare la svolta a Gorizia se solo avessero avuto più coraggio. Chi?

Un classico che ritorna dopo la pausa forzata della Pandemìa. Si tratta del Convivio di Quaresima promosso dai laici liberali e progressisti del Nord Est riuniti alla periferia di Udine. Escursioni atlantiche per codificare il conflitto russo-ucraino cui tutti convergono: la grande prova di unità dei paesi occidentali che hanno isolato Putin. Ospite d’onore il collaboratore de “Il Foglio” Alessandro Maran, che riserva un’osservazione molto acuta sull’Europa: “Nessuno ci crederà ma la forza dell’Europa risiede nella sua interdipendenza. E la pandemìa lo ha dimostrato”. Parere unanime di tutti i partecipanti contro Putin e la sua folle invasione in Ucraina ed irruzione finale nella politica italiana. Secondo Maran il Pd oggi è l’unico partito ben ancorato alla Nato e ai valori dell’Occidente lìberale. Gli americano vedono ormai Forza Italia senza futuro, la Lega di Salvini che ha perso il treno per entrare nel Partito Popolare Europeo e invece Giorgia Meloni sotto l’attenta osservazione dei repubblicani. In Italia- osserva Maran – “si aprirà sicuramente un grande spazio al centro, quello che avevo proposto a Fedriga per anticipare la rivoluzione politica in Italia partendo da Gorizia, dove potevo candidarmi sindaco. L’alleanza di Governo trasferita nel cuore dell’Europa. Gli stessi industriali sembravano entusiasti, poi non se è fatto nulla. Game over.