PordenoneRibaltone Exxx…Polzive!!! Alessandro Basso apre la campagna elettorale di Fratelli d’Italia per le regionali. I campi minati di Verona, Tolmezzo, Codroipo, Lignano, Azzano, Tarvisio, Buja…

E’ fissata per sabato mattina al primo piano della Fiera di Pordenone la kermesse organizzata dal consigliere regionale del Friuli VG Alessandro Basso. Un avvenimento che ha già destato molta curiosità negli ambienti della politica friulana viste le connessioni che s’incastrano in riva al Noncello: Quella temporale (a un anno dalle elezioni regionali); il momento magico di Fratelli d’Italia; i nomi dei primi candidati; il ruolo di battistrada del partito assunto da Pordenone (Ciriani Brothers); le schermaglie sulle amministrative e l’esuberante attività politica dei patrioti a Nord Est. La lista degli ospiti lo dimostra: l’assessore regionale Scoccimarro, il segretario regionale Rizzetto, i fratelli Ciriani (sindaco e capogruppo al Senato), il vicesindaco Emanuele Loperfido e un gran numero si amministratori locali, compresa la recordman di preferenze alle comunali di Pordenone (884) Cristina Amirante (assessora). Inutile andare tanto per il sottile, come rileva il consigliere Basso: “Sabato illustrerò le molte cose fatte per il territorio del pordenonese – afferma il consigliere – Riguardo ai posti in regione, se il trend dei sondaggi sarà confermato, nel nostro collegio potremmo eleggere due e forse tre candidati”. In questo senso avanzano diverse ipotesi di candidature: quella del vice sindaco Loperfido che è anche segretario provinciale (284 preferenze) e quella di Cristina Amirante una fedelissima dei Ciriani visto che era candidata nella lista del Sindaco ed ha ha ricevuto un consenso stellare: 884 preferenze. Queste potrebbero essere le teste di serie della lista dei patrioti nella circoscrizione del Friuli Occidentale. Significativa la presenza dell’Onorevole Walter Rizzetto sabato a Pordenone. Le elezioni comunali sono alle porte e, come paradigma, Fratelli d’Italia potrebbe scomodare Verona dove Lega, Forza Italia e Coraggio Italia di Brugnaro sono intenzionati a sostenere il redivivo Flavio Tosi contro l’uscente Federico Sboarina del partito di Giorgia Meloni. Uno strappo doloroso che appesantisce il dialogo a Est: non si trova la quadra a Lignano, a Buja, ad AzzanoX, a Codroipo, a Tolmezzo e Tarvisio. Tanto può bastare per rendere l’appuntamento pordenonese estremamente interessante.