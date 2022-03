BaccanoFriulano Exxx…Polzive!!! Trema la greppia friulana. Renzi e due dirigenti condannat per danno erariale. Avevano assegnato incarichi di livello ad amici senza laurea.

Quanti sono i paraculi che, grazie al leccchianggio sono stati sistemati e ben pagati negli uffici delle pubbliche amministrazioni del Friuli? Non pochi, se si volge lo sguardo all’indietro. Tremano i dirigenti di servizio, le posizioni organizzative che hanno firmato le determine e i titolari di incarichi pubblici. Anche in Friuli, come il caso di Renzi in Toscana, ci sono stati degli episodi di assunzioni in ruoli in cui è richiesta la laurea e i dirigenti hanno chiuso un occhio. Assunti senza requisiti. Anzi, a Nord Est vi sono dei casi di assistenti particolari assunti senza laurea. Costoro tiravano un compenso come fossero dottori. E così Matteo Renzi, ex presidente del Consiglio e attuale leader di Italia Viva, è stato condannato dalla Corte dei Conti della Toscana a pagare 69.738 euro per danno erariale. La condanna, di primo grado, si riferisce a fatti avvenuti quando Renzi era sindaco di Firenze, tra il 2009 e il 2014: l’accusa nei confronti di Renzi era di aver assegnato incarichi dirigenziali nell’amministrazione del comune a persone che non ne avevano i requisiti. Gli incarichi al centro delle accuse sono quelli che erano stati conferiti a Marco Agnoletti e Bruno Cavini, nominati nel 2009 rispettivamente responsabile dell’ufficio per la comunicazione esterna del comune e portavoce del sindaco. Secondo la Corte dei Conti l’assegnazione degli incarichi fu illegittima perché Agnoletti e Cavini non erano laureati, come invece prevede la legge per i dirigenti pubblici. Oltre a Renzi sono stati condannati per danno erariale altri due dirigenti comunali di allora, Claudio Martini (che dovrà pagare 34.969 euro) e Sarina Liga (che dovrà pagare 313.821 euro).