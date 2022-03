UdineGattoDiMarmo Exxx…Polzive!!! Non si trova un direttore amministrativo del teatro neanche a pagarlo 60mila euri-anno. A maggio scade il Cda del teatro. Fontanini punta sull’usato sicuro di Zio Giovanni. La randellata della Gibelli

L’estate scorsa, l’assessora regionale alla cultura Tiziana Gibelli aveva scelto la ribalta pordenonese per pitturare di vernice opaca i protagonisti della cultura udinese: “…Udine è una città chiusa, poco propensa a collaborare con i grandi eventi”. Fu un intervento ruvido, frontale e rivolto all’inespressiva e immobile 〈gatto di marmo〉 attività culturale nel capoluogo friulano. Bersagli dell’assessore, il delegato alla cultura Fabrizio Cigolot e il presidente della Fondazione Teatro Giovanni da Udine Giuseppe Nistri. La cronaca di oggi registra il caso di un nuovo dirigente.

Il 1° marzo scadeva il termine di presentazione delle domande per la selezione del nuovo direttore amministrativo del Teatro Giovanni Da Udine. Nessuno si è presentato e per questo motivo il presidente della Fondazione Giovanni Nistri è stato costretto a prorogare i termini fino alle ore 12 del 21 marzo. Compenso 55 mila euri/anno per 14 mensilità.

L’attuale direttore, Giangiacomo Brunello Zanitti andrà in pensione col 30 giungo 2022; era stato assunto a tempo indeterminato nel 2000. Ma questo, per il Giovanni da Udine, sarà l’anno delle grandi scadenze. Appena il bilancio 2021 verrà approvato, il Cda della Fondazione avrà esaurito la sua funzione. Era stato nominato nel 2018 ed è attualmente composto dal presidente Giovanni Nistri e dai consiglieri Paolo Foramitti e Claudia Giorgiutti nominati da Fontanini; l’eurodeputata Elena Lizzi e Francesca Musto sono state indicate dalla Regione.

Con molte probabilità, a parte i consiglieri, il sindaco punterà ancora sull’usato sicuro di Zio Giovanni, mentre per i consiglieri indicati dalla regione ci potrebbero essere delle modifiche legate al mutato quadro politico in consiglio regionale. Compiti gravosi per il rinnovato Cda della Fondazione che dovrà confermare o bocciare due pilastri indiscussi del teatro: Marco Feruglio, soprintendente della direzione artistica musica e danza e Giuseppe Bevilaqua responsabile della direzione artistica prosa. Sono loro due che salvano la faccia al gatto di marmo gibelliano.