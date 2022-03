GloryToUcraina!! I russi colpiscono la centrale nucleare più grande d’Europa. L’Agenzia: “Sotto controllo”.

E’ stata la notte del terrore nucleare e dell’incubo Chernobyl, dopo l’attacco alla centrale di Zaporizhzhia, la più grande d’Europa, e all’incendio che ne è seguito.

Mentre risuona l’ultima dichiarazione di Putin: “Non ci fermeremo”. L’autorità ucraina per l’energia nucleare fa sapere che l’esercito russo ha occupato il sito, assicurando che non c’è stata alcuna fuga di radiazioni. All’1.29 le agenzie avevano battuto l’allarme del sindaco di Zaporizhazhia, nel sud-est dell’Ucraina. Dmitry Orlov, sul suo account Telegram ha scritto: “Come risultato del continuo bombardamento nemico di edifici della più grande centrale nucleare d’Europa, la centrale nucleare di Zaporiya è in fiamme”. L’impianto è il quinto al mondo per grandezza, si trova nei pressi di Enerhodar, sulle sponde del bacino idrico di Kachovka sul fiume Dnepr. Il sito sarebbe stato colpito da un missile. Sono state ore di panico, poi sono arrivate le prime rassicurazioni. Incendio sotto controllo e livello di radiazioni “nella norma”, ha comunicato all’alba l’Agenzia internazionale per l’energia atomica dell’Onu in un tweet. Il direttore generale dell’Aiea, Grossi, annuncia poi che terrà una conferenza stampa alle 10.30 di oggi sulla situazione.