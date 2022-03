VeleniFriulani Exxx…Polzive!!! Peggio di Zaporizhzhia. Incendio nella notte alla ZIPR di San Vito. Scoppia il giallo delle centraline dell’Arpa e dei terreni della Silva. Dove sono?

Nottetempo, fra mercoledì e ieri nella Zona industriale Ponte Rosso di San Vito è scoppiato un incendio di rifiuti speciali in via Carnia nell’azienda New Energy. Secondo i vigili del fuoco le cause dell’incendio sarebbero riconducibili al fenomeno dell’autocombustione di materiale plastico. L’Arpa assicura che non c’è nessun pericolo. Da dove deriva tutta questa certezza? In realtà, il direttore generale Daniele Gerolin aveva confermato che una prima (delle 5) centralina di rilevamento di polveri sottili e altri eventuali inquinanti, era stata installata nella zona di Ponte Rosso a fine febbraio. Lo stesso direttore aveva garantito che, con la centralina in funzione, i dati sarebbero stati comunicati tempestivamente all’Arpa. Su questo punto, Gerolin afferma di aver scritto una lettera all’Agenzia ancora in attesa di risposta. Perciò i residenti si chiedono: i dati rilevati dall’Arpa in relazione all’incendio di ieri sono stati codificati dalla centralina e inviati all’Agenzia? in che modo sono stati inviati? Per converso, l’Arpa, rispetto all’incendio di ieri assicurava che: “Le analisi non hanno evidenziato la presenza di sostanze inquinanti”. Quindi i tecnici dell’Arpa sono giunti sul posto perché le centraline ancora non funzionano.

Va ricordato che il sindaco di San Vito al Tagliamento, vista la questione dell’ampliamento Kronospan e Silva, aveva annunciato ancora a gennaio l’installazione di ben 5 centraline di rilevamento. Ma c’è un altro giallo a tinte opache che copre la questione Kronospan. Quello dei terreni dove dovrebbe sorgere il magazzino di stoccaggio dei rifiuti legnosi per la Kronospan, ovvero la Silva srl (capitale sociale irrisorio). La superficie risulta essere nella “disponibilità”, non di “proprietà” di chi ha fatto la domanda per l’ampliamento. I proprietari, di una frazione del comune di Casarsa, non avrebbero ancora sottoscritto nessun contratto di vendita al Consorzio Ponte Rosso. Chi è il mediatore che sta conducendo la trattativa d’acquisto?