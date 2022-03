LignanoBaccano Exxx..Polzive!!! Fedriga inaugura il Pub anti Green Pass di Franz. Sbrego Adriatico fra Meroi e Fanotto. Ribaltone sulla lista del presidente. Salgono le quotazioni di Rodeano

Mari tempestosi, improvvisi e inaspettati. In Alto Adriatico succede tutto in 48 ore fra una segretissima riunione di maggioranza e l’inaugurazione di un pub. Si sono avvertite esplosioni da chilo, da far invidia, con tutto il rispetto, a Zaporizhzhia. Con ordine:

Il presidente Fedriga ha inaugurato ieri il King Pub a Lignano Pineta. Il locale era diventato famoso lo scorso anno per via della manifesta contrarietà del gestore Francesco Dalle Crode, alle linee guida relative all’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde. Misure sostenute pervicacemente invece dal presidente e dal vice Riccardi e rifiutate dal King Pub. Oggi Dalle Crode non è più l’eversivo di ieri, bensì il beniamino di “Io sono Friuli Venezia Giulia” in Adriatico. Al taglio del nastro non mancava nessuno, nemmeno quelli dell’entourage politico lignanese che, in queste ore, è finito nel frullatore delle amministrative. I ben informati spostano l’attenzione dall’inaugurazione a una riunione di inizio settimana promossa da esponenti dei gruppi “Pensieri Liberi” di Vico Meroi e “Civicamente” del sindaco Fanotto dove i due protagonisti sono entrati in collisione. Quale sia stato lo spigolo sul quale si sono tagliati non è dato sapere. La rottura è clamorosa e gli esiti, a meno di ricuciture in zona Cesarini, sono affiorati ieri sera durante l’inaugurazione: chiuse le porte a Fanotto rispetto a un suo ingresso nella Lista del Presidente e su il sipario a Meroi. Il congelamento dei rapporti fra i due ha determinato la mutazione radicale del quadro politico tarato sulle regionali: passo indietro alle ambizioni di Vico Meroi su Lignano e attenzione, con la copertura politica di Fedriga, sulle regionali. Unico ostacolo, gli impegni di lavoro del già vice sindaco che potrebbero farlo desistere dalla proposta. Va detto che la scombinatura tra Fanotto e Meroi, ha fatto salire improvvisamente le quotazioni di Emanuele Rodeano, attuale presidente Lisagest e prossimo alla scadenza. Fedriga avrebbe lasciato intendere di favorire una sua candidatura a sindaco, peraltro condivisa anche dalla Lega locale di Codromaz, Bosello, Bordin e Spagnolo. Rodeano avrebbe accettato la proposta a un patto: Unità del centrodestra e le civiche di riferimento.

A questo punto, dopo i marosi di questi giorni, la pagina azzarda una prima composizione delle forze in campo per le prossime comunali: A sostegno di Manuel Rodeano si schierano: Lega con Bosello e Codromaz; Forza Italia con Teghil e Iermano; i patrioti di Fratelli di Italia con l’intramontabile Sapienza e il neo coordinatore Falcone.

Il quadro si arricchisce dei candidati sindaco con l’impegno di Fanotto e Ciubej e la Lista “Civicamente” che punta su Poletto. Resta in mezzo al guado Forza Lignano di Brini che potrebbe sfruttare le turbolenze di cui sopra per ipotecare la presidenza della Lisagest, magari con un accordo fra Montrone e la coalizione del centrodestra. Giacché a Lignano, viste le numerose presenza in campo, questa volta potrebbero bastare 1.600/1.700 voti per vincere, saranno decisive le mosse delle 4 liste civiche non ancora schierate: Io Amo Lignano (Trabalza) e Generazione Lignano (Zaghis); Orizzonte Lignano (La Placa) e Obiettivo Lignano (Chiminello) con Vivi Lignano (Serafin).