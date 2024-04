DiktatSerracchiani Exxx…Polzive!!! Aria di tempesta in casa Pd Fvg: i Democratici votano all’unanimità l’ex presidente come candidata alle europee. La segretaria Conti prende tempo. Debora non ama il rischio e preferisce la poltrona romana.

Veleni e sospetti incombono sul Pd del Friuli Venezia Giulia. Tutto nasce dalla riunione della direzione regionale del partito di Schlein che si è svolta martedì sera a Palmanova. Un vertice convocato per stabilire i tre nomi che il Friuli porterà sul tavolo nazionale dei candidati alle europee. Secondo “Il Gazzettino” i due nomi già ci sarebbero (Delli Quadri e Sara Vito), ma c’è un dubbio sul terzo nome. Di chi si tratta? “I rappresentanti dem martedì hanno chiesto che in lista ci sia anche Debora Serracchiani. Una proposta che ha raccolto tutti i voti in sala, ma che potrebbe avere dei risvolti negativi sul fronte delle dinamiche interne. Lo spiega la segretaria Caterina Conti: «Ringrazio (…!!!) anche Debora Serracchiani che, a una chiamata del partito regionale, ha dato con senso di responsabilità la sua disponibilità, anche se non paiono essersi verificate le condizioni per portare a effetto questa disponibilità». Come dire, insomma che la questione della candidatura sembra già risolta negativamente, mentre la direzione ha votato affinché sul suo nome si esprima il nazionale. È evidente, però, che se Caterina Conti non presenterà il nome della Serracchiani al tavolo nazionale, decidendo in solitudine, andrebbe contro il volere della Direzione, creando un pericoloso precedente”. Il problema per Serracchiani, che non ama i salti nel buio, è derivato dal fatto che nella circoscrizione del Nordest il Pd potrebbe eleggere solo 3 candidati e la lista si presenta già molto affollata. Per Lady Debby vedersela con gli agguerriti del Veneto e dell’Emilia Romagna non è semplice. Quindi, alla fine della fiera, i friulani la vorrebbero in lista, visto che dal partito ha ricevuto tanto, tantissimo, e lei, via segretaria Conti, rinuncia. Teme il confronto? Potrebbe essere visto che la girandola di nomi in corsa per un seggio nella lista del Nordest è di gran livello: Stefano Bonaccini, Elisabetta Gualmini, Alessandra Moretti, Andrea Zanoni, Alessandro Zan e la novità di Annalisa Corrado che finirebbe capolista. La segretaria Fvg Caterina Conti sta cercando di allontanare i veleni e ribadisce: «Nella complessiva composizione della lista il partito nazionale può così contare su altri elementi di valore, che potranno essere valorizzati nel modo più adeguato». Il clima non è proprio sereno e resta sullo sfondo la vicenda della deputata udinese che potrebbe pesare parecchio sulle relazioni interne tra la segretaria e il resto del partito, se effettivamente si fosse verificato questo strappo. Adieu Bruxelles.