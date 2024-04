TunnelOfLove Exxx…Polzive!!! Gli austriaci vogliono il tunnel per il passo di Monte Croce Carnico. Il vice presidente del Consiglio Fvg Mazzolini invitato a Kötschach-Mauthen dai sindaci della valle del Gail.

La relazione dell’incontro austriaco è stata consegnata ieri in Senato al segretario della Lega Fvg Dreosto. La sintesi è sorprendente: gli austriaci vogliono la soluzione del tunnel per il passo di Monte Croce Carnico. Stefano Mazzolini era a Roma proprio per affrontare e risolvere la criticità del valico. Lunedì scorso il vice presidente del consiglio regionale ha partecipato a Feistritz an der Gail a un incontro sul tema dello storico tracciato della strada che collega il Friuli Venezia Giulia con l’Austria. Il vertice era stato organizzato da tutti i sindaci dei comuni del comprensorio della valle del Gail. La partecipazione di Mazzolini all’incontro nel comune Kötschach-Mauthen non è stata marginale. Il significato politico ha avuto un indice ponderale molto pesante se accostato alla proposta emersa nei giorni scorsi, quella della convenzione con Anas per avviare l’intervento, del valore di 11 milioni di euro, che consentirà la riapertura della strada entro quest’anno. Indubbiamente la messa in sicurezza dell’attuale tracciato e la riapertura della viabilità nel minor tempo possibile sono prioritari. Tuttavia siamo ancora nel campo delle soluzioni-ponte e l’economia dell’area austro-italiana necessita di soluzioni definitive e che garantiscano il maggior sviluppo. Per l’opera del tunnel il tempo necessario alla sua realizzazione è di tre anni, quindi nel 2028 potrebbe essere già pronto. Annualmente – sostiene Mazzolini – si registrano 500mila passaggi di automobili all’anno. Sono turisti e imprenditori che usano il valico per gli scambi commerciali o semplici gite quotidiane. I sindaci austriaci hanno presentato un documento, firmato da loro stessi, proprio sulla soluzione del tunnel. A Feistritz erano presenti anche il presidente della Carinzia Peter Kaiser e il secondo vice presidente Martin Gruber.