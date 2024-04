SindacatoPregiato Exxx…Polzive!!! UilFpl e Nursind rivelano gli esiti dell’Osservatorio Sanità. Siluro-Ultimatum a Fedriga: Siamo al limite del collasso per la mancanza di personale. Le due sigle: Serve una cabina di regia. Il peso dell’abolizione delle Rar. Annunciato lo stato di agitazione.

La sintesi è da svenimento: “Nei prossimi 2 anni perderemo circa 1000 professionisti per quiescenza e, seguendo il trend attuale, ne perderemo ulteriori 400 per dimissioni volontarie”.

Si è svolta stamattina a Udine, di fronte all’Ospedale Santa Maria della misericordia, una manifestazione pacifica e partecipata, com’è nello stile di UilFp e Nursimd, ma densa di informazioni inedite e di notevole interesse pubblico, sul tema della Sanità in Friuli Venezia Giulia. Le due sigle, a sentire alcuni dirigenti, stanno diventando progressivamente il punto di riferimento di un numero sempre maggiore di utenti della sanità friulana visto che viene riconosciuto il continuo impegno a ruolo di sentinelle del servizio. Le due sigle sono titolari della maggioranza degli iscritti al sindacato della regione. In tal senso, la manifestazione di oggi non ha fatto altro che certificare le inascoltate preoccupazioni che da mesi e mesi le due sigle rivolgevano ai vertici regionali, da Fedriga a Riccardi fino ai vari DG delle rispettive aziende sanitarie. Si corre il rischio di un collasso del sistema. UilFpl e Nursind, lo fanno presente e richiedono una maggior attenzione, oltre che la disponibilità all’istituzione di una cabina di regia regionale. Stefano Bressan della UilFpl e Luca Petruz della NursinFvg hanno srotolato la drammaticità delle cifre, ricavate dall’Osservatorio Regionale Permanente sulla Sanità. In regione mancano 1858 professionisti della sanità e ne perderemo 1400 nei prossimi due anni. A seguito dell’analisi delegata ad Agenas, pagata a caro prezzo dai contribuenti e mai ufficialmente presentata alle Organizzazioni Sindacali, come Uilfpl e Nursind riscontriamo dati totalmente distanti dalla realtà. Il nostro Osservatorio Regionale Permanente sulla Sanità (ORPS) ha eseguito un’attenta analisi sugli attuali organici facendo anche una proiezione a 24 mesi sull’evoluzione e la conseguente reale tenuta del nostro sistema sanitario regionale. Quanto emerso non rispecchia minimamente ciò che è stato dichiarato dalla Regione. Si ricava che non solo il personale non è sufficiente, ma nei prossimi 2 anni perderemo circa 1000 professionisti per quiescenza e, seguendo il trend attuale, ne perderemo ulteriori 400 per dimissioni volontarie causate prevalentemente da inadeguate politiche di incentivazione e valorizzazione del personale sanitario. Calcolando il personale con limitazioni e le reali carenze strutturali, la necessità di personale emersa dallo studio dell’Osservatorio si attesta in 381 Medici, 824 Infermieri, 411 Oss, 128 Tecnici e 114 Amministrativi. La nostra Direzione Centrale Salute avrebbe dovuto occuparsi personalmente di effettuare l’analisi sul sistema sanitario regionale anziché delegare ad Agenas. ma siamo sicuri che la Direzione Centrale Salute sia in grado di produrre una fotografia del territorio? I sospetti maturano per via dell’abolizione delle Risorse aggiuntive. A tal proposito – aggiungono Bressan e Petruz – siamo ancora in attesa del tavolo tecnico concordato con l’Assessore per chiarimenti in merito. Come UilFpl e Nursind rappresentiamo la maggioranza sindacale della Sanità Fvg, pertanto, avendo un mandato preciso da parte dei lavoratori ma anche a tutela di tutti i cittadini, come UilFpl e Nursind siamo pronti a proclamare lo stato di agitazione in tutte le Aziende, Dipartimenti e Reparti, fino ad arrivare allo sciopero generale di tutti i lavoratori della sanità regionale. Non siamo “yes man” al servizio dei potenti – tuonano i due dirigenti sindacali – rivendichiamo il coraggio di ammettere che il nostro Ssr è in grave pericolo e la strada intrapresa condurrà ad un sicuro fallimento dell’attuale riforma sanitaria ed una rischiosa privatizzazione che non risolverà le criticità esistenti ma andrà a penalizzare tutti i cittadini. Di tutto questo, il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Fedriga dovrà assumersi tutte le responsabilità. Urge cabina di regia.