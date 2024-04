SbalestraCentrodestra Exxx…Polzive!!! La coalizione va in paranoia a Fagagna. La Lega alla disperazione a Pasian di Prato: tenta accordi con la sinistra per battere l’azzurro Andrea Pozzo. Le civiche di Quai spiazzano i BenitoRemix. Enzo Cattaruzzi candidato col centrosinistra. Domani a Trieste vertice regionale del centrodestra.

Nello spazio di pochi chilometri, zona periferia di Udine, si scrive in questi giorni uno dei poemi più schizofrenici della politica friulana. I versi corrono sull’asse Fagagna-Pasian di Prato dove “la dolente pace è turbata a causa delle piaghe che rinserra la rapace guerra”. Foscolo is nothing. A Fagagna, capitale dell’armonico patrimonio ambientale friulano, il centrodestra è diviso. Ad oggi solo la Lega e un paio di liste civiche sostengono il candidato Andrea Schiffo, un ragazzo giovane che ha dimostrato, in questi 5 anni, grande competenza, impegno e capacità amministrative cui la coalizione dovrebbe, senza tanti tentennamenti, sostenerlo. E’ l’unico candidato in grado di contrastare il sindaco uscente Chiarvesio, centrosinistra, che rischia di portare a casa il tris grazie alle divisioni di Forza Italia e Fratelli d’Italia. Dietro le colline appare anche la sagoma di Saro-Treccartaro il cui unico punto del programma, qualora ne avesse uno, è solo quello di far perdere il centrodestra a causa dei vecchi rancori con Fedriga e Bini. Fratelli d’Italia è divisa su tutto, come dimostra la campagna per le europee. E Forza Italia è ancora indecisa anche se Schiffo assicura che Ferruccio Anzit (coordinatore provinciale) gli ha promesso l’appoggio. Va da sé che il poema di cui sopra s’involve in tempesta e la nube squassa la fulgente cittadina di Pasian di Prato dove il candidato del centrodestra è l’uscente Andrea Pozzo, sostenuto da Forza Italia e Fratelli d’Italia (vedi foto). E’ qui che si materializza l’apoteosi di un leghismo nebbioso e isterico che ambisce a tendere un agguato al sindaco. Pur di sbarrargli la strada, risulta che esponenti di livello del partito di Fedriga abbiano attivato dei negoziati, su impulso del treccartaro, perfino con l’ex presidente del consiglio Franco Iacop, esponente del Pd. Negoziati che sono stati rifiutati, marcando una figura di merda colossale da parte della Lega. Che non demorde e punta a candidare il vice sindaco Del Forno col simbolo del partito (??) e una civica. E qui si crea il vero scontro politico. Con quale credibilità il partito di Fedriga si presenta agli elettori di Pasian di Prato? uniti a Trieste e divisi nel Contado? Il dramma si fa melodramma. E allora i leghisti sono alla disperata ricerca di mascherare l’operazione con le liste civiche. Che sono ormai già state assorbite nel grembo dell’attivissimo Marco Quai che ha deciso di portare in dote ad Andrea Pozzo il patrimonio di oltre il 24% ottenuto 5 anni fa. Del civismo pasianese ormai sono rimaste solo le croste. Restava l’àncora Enzo Cattaruzzi cui il duo Tosolini-Del Forno contavano di appoggiarsi. Nulla. Il giornalista di Telefriuli ha fatto l’accordo col centrosinistra. Le montagne russe del Friuli saranno al centro del vertice infuocato convocato per domani sera a Trieste. Ore 18.30. A titolo di cronaca va ricordato che lo spoglio delle amministrative avverrà dopo le europee. Le operazioni inizieranno alle ore 14 del 10 giugno fra poco meno di due mesi. Re superbi, tremate, scendete. Fumi e lampi sulle comunali.