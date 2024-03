VeleniLiguori Exxx…Polzive!!! A Pordenone si celebra la Giornata del Medico, a Udine la consigliera regionale Simona Liguori apre un singolare conflitto tra sanitari della stessa azienda: Inoltrata richiesta di accesso atti al presidio friulano.

A rendere ancora più complicata la situazione della sanità nella nostra regione, ci si mettono anche i sanitari. A causa di vecchie incrostazioni affiorate in queste settimane, l’ambiente si è intossicato. Uno schiaffo ai 75 nuovi iscritti di Pordenone che, la settimana scorsa, durante la Giornata del Medico, si sono solennemente espressi sul Giuramento di Ippocrate. Per converso a Udine è in atto una guerra intestina tra colleghi della stessa azienda maturata forse nella sfera dei rancori e delle invidie che è sfociata in una richiesta di accesso atti firmata dal medico Simona Liguori e inviata alla Direzione Centrale Salute e all’Azienda Sanitaria Friuli Centrale, per ottenere “copia di atti inerenti gli incarichi e relative retribuzioni, compresa ogni sorta di valorizzazione economica riferita al dottor Luca Lattuada. L’iniziativa è unica nel suo genere poiché non era mai capitato in Friuli che un medico, una volta assunto l’incarico di consigliere regionale, facesse ricorso alla sua posizione di legislatore per esercitare un potere politico di natura ispettiva. Accesso agli atti verso un collega dipendente della stessa azienda. I sospetti conducono a una resa dei conti tra i due, vecchie ruggini che, con l’incarico di direttore del Dipartimento di assistenza ospedaliera dell’Azienda Sanitaria Friuli Centrale, di Luca Lattuada, si sono acuiti. Pertanto, la consigliera regionale Simona Liguori ha fatto richiesta di accesso atti. Cosa vorrà scoprire? E’ naturale che una situazione come questa, in cui i medici ingaggiano una guerra fra di loro, pregiudica l’azione di quella parte politica che è impegnata da anni a compiere scelte migliorative per rendere la sanità del Friuli VG sempre più efficiente. E chi subisce queste schermaglie sono i cittadini che pagano coi disservizi i veleni in corsia.