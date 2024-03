BuyingEnglandByThePound Exxx…Polzive!!! Colpo mondiale di Bini-Promoturismo nella terra della dea Britannia: Need a break? Il Friuli Venezia Giulia incorniciato in 4a di copertina del prestigioso “The Times”.

“Sia svergognato colui che pensa male” è il motto del “The Times”, uno dei newspaper più prestigiosi a livello mondiale che oggi è in edicola con una foto in quarta di copertina da lustrarsi gli occhi. Il sole che s’alza da dietro il Matajur e le vampate di luce che illuminano i sentieri delle Alpi. Il testo è molto semplice e diretto, come piace a sua Maestà: “Need a Break? Discover Friuli Venezia Giulia“. La campagna di Promoturismo punta a conquistare nuove fasce di mercato, soprattutto oltre la Manica e coincide proprio con la visita del presidente Fedriga a Londra. Ieri ha incontrato l’ambasciatore Inigo Lambertini per la Smau, oggi sono previsti incontri con i protagonisti del settore dell’innovazione e delle start up. Il Friuli vola nel Regno Unito a promuovere il sistema dell’innovazione, attrarre nuovi investimenti in regione e nuovi turisti. Va da sé che il Regno Unito è la patria del mercato, pertanto gli amministratori di Promoturismo hanno subito preso le misure: il prezzo di listino di una quarta di copertina sul “The Times” ha un costo di circa 105 mila euri. L’assessore Bini, scuola Ambrosetti, ha strappato un prezzo inferiore a 20 mila. Sia svergognato colui che pensa male. Buyng England By the Pound, parafrasando il monumentale Selling England by the Pound.