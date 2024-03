GiramentoDiMeloni Exxx…Polzive!!! La Lega scherza col fuoco. Il videomessaggio di Marine Le Pen usato da Salvini contro la DucettaRemix affossa l’ipotesi terzo mandato a Fedriga.

Il sabato romano di “Winds of Change” organizzato dal gruppo della Lega in Europa, Identità e Democrazia, ha portato il pannello del centrodestra in piena zona rossa. Come riporta “La Stampa” di oggi la situazione è incandescente. Salvini ogni settimana alza il livello dello scontro di una tacca e alla presidente cominciano a girare gli zebedei (in senso figurato). Le tensioni si fanno sentire anche in periferia. Soprattutto in Friuli dove Fedriga continua a sperare nel terzo mandato, che la Regione potrebbe approvare autonomamente, ma che i piani alti di Fratelli d’Italia e Forza Italia respingono senza appello. A complicare l’eventuale proposta è il fatto che la DucettaRemix vuole tornare sulla ferita che si è aperta sabato scorso al ritrovo romano del gruppo Identità e Democrazia, di cui la Lega fa parte. L’accusa a Salvini è ancora quella di aver usato il videomessaggio inviato da Marine Le Pen per far uscire allo scoperto la premier sulle future alleanze europee di FdI e sul possibile appoggio al bis di Ursula von der Leyen. Una trappola che non è piaciuta affatto. Meloni richiama all’unità, ma è il gioco delle parti, perché nel frattempo lascia che i suoi fedelissimi, come gli europarlamentari Carlo Fidanza e Nicola Procaccini, continuino a cannoneggiare contro Salvini. I toni sono ruvidi: «L’attacco di Le Pen a Meloni è stato fuori luogo», nota Procaccini. Che poi striglia direttamente il leader della Lega: «Quando qualcuno attacca il presidente del Consiglio di un governo di cui si fa parte, sarebbe opportuno quantomeno prendere le distanze, e invece non è avvenuto. Primo errore: non prendere le distanze, anzi applaudire. Secondo errore: Von der Leyen è il candidato del Ppe, non di Meloni». Nel quartier generale di via Bellerio non la prendono benissimo, ma annusano l’aria di battaglia e non si tirano certo indietro. In fin dei conti, è quel che volevano. Risponde il partito, con una nota gelida: «Da mesi la Lega auspica un centrodestra unito, in Europa come in Italia. Purtroppo, finora, sono arrivati solo veti su Le Pen e sugli alleati della Lega. Speriamo – prosegue la nota – che nessuno, nella coalizione che guida il Paese, preferisca governare l’Unione europea con Macron e i socialisti, piuttosto che con la Lega e i suoi alleati». Il percorso verso le elezioni è ancora lungo, tuttavia, almeno in Friuli, da mesi le parabole dei dirigenti locali sono orientate su Roma. Le comunali, in alcuni casi, si stanno rivelando un vero e proprio Vietnam. Petardi e colpi bassi sono all’ordine del giorno. I casi di Gonars, Pasian di Prato e Fagagna, solo per citarne alcuni, sono l’esempio. Ma il terreno minato che il centrodestra Fvg sta calpestando è quello del terzo mandato al presidente. Fedriga spera, Forza Italia e soprattutto Fratelli d’Italia, dopo il meeting romano, respingono l’ipotesi. I fratelli Ciriani vogliono chiudere il capitolo Lega alla presidenza della regione.