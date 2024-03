LegaElettrosega Exxx…Polzive!!! L’ex assessore Ciani si dimette da consigliere comunale di Udine. Il centrodestra accarezza il tintinnar di manette: bocciato l’inserimento del Garante dei diritti dei detenuti nello statuto comunale.

Il consigliere comunale di Udine della Lega Alessandro Ciani, ha annunciato le dimissioni dalla carica. L’ex assessore è intervenuto alla fine dei lavori del consiglio di ieri sera per rendere noto all’aula che per “ragioni personali” non è più in grado di svolgere il ruolo. Ciani ha ringraziato i colleghi e l’ex sindaco Fontanini che gli ha fatto vivere “cinque anni fantastici da assessore”. Il sindaco De Toni lo ha ringraziato. Salvo ripensamenti, il primo dei non eletti è Maurizio Franz che dovrebbe subentrare al consigliere dimissionario. Riguardo ai lavori del consiglio comunale la vicenda della Casa Albergo “I Faggi” ha ancora tenuto banco. Per Barillari non c’è chiarezza sul suo destino e tutto è limitato al campo delle ipotesi. All’ordine del giorno la proposta d’integrazione nello statuto di un articolo avente per oggetto il garante dei diritti delle persone detenute o sottoposte a misure restrittive della libertà personale. La proposta è stata bocciata per il mancato voto favorevole della minoranza (a parte Stefano Salmé) che ha fatto mancare la maggioranza qualificata. La proposta verrà ripresentata al prossimo consiglio dove sarà sufficiente la maggioranza semplice. I proponenti, Vigna, Cainero e Di Lenardo hanno ricordato i problemi del carcere di Udine. Recentemente si sono verificati episodi gravisssimi: pestaggi e un suicidio alcuni mesi fa. Vi si trovano 142 persone detenute contro una capienza di 86 posti.