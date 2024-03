EmittentiFvg Exxx…Polzive!!! Il gruppo MediaNordEst conquista il primato d’ascolto delle Tv private in Fvg nel mese di febbraio: Conferme per Tv12 che si avvicina a Telequattro. Ingaggiato Omar Costantini al posto dei dimissionari Zanirato e Accaino. Crolla Telefriuli. Rispunta Il13 di Pordenone.

Dati d’ascolto delle Tv private del Friuli VG e del Veneto relativi al mese di febbraio. L’analisi prende in considerazione la media di ascoltatori presenti in ogni minuto nella fascia delle 24 ore. Dopo che il gruppo veneto di “MediaNordEst” ha perfezionato l’acquisto di Tv12 (ex UdineseTv), le televisioni che fanno capo alla direzione giornalistica di Bacialli-Avarino (Telenordest; AntennaTreVeneto; Telequattro; Tv12 e ReteVeneta) primeggiano in Friuli con un totale di 117.000 contatti giornalieri. Nel dettaglio, i risultati sono i seguenti: Telefriuli, dopo lo sprint di gennaio (81 mila contatti), accusa una battuta d’arresto: a febbraio non va oltre i 73.800 contatti giorno medio mensile, resta comunque l’emittente più seguita della regione. Perde punti anche Telequattro di Trieste che scende a 42.100 contatti di febbraio dai 46.200 di gennaio. Conferma invece per Tv12 che si attesta a 38.300 aggangi. In linea con gennaio. Dietro l’ex Tv dei Pozzo riappare “Il13” di Pordenone che registra 30.200 ascolti nelle 24 ore. In calo 7Gold Telepadova che passa da 33.500 di gennaio a 27 mila di febbraio. Seguono AntennaTreVeneto e Telechiara. Calcolando la somma dei contatti delle televisioni del gruppo “MediaNordEst” presenti in Friuli Venezia Giulia, ovvero Telequattro, Tv12, Telenordest e Antenna Tre Veneto, la compagine veneta ottiene il primato d’ascolti assoluto nella regione: 117 mila. Il mercato dei giornalisti segnala l’ingaggio di Omar Costantini (ex Tpn) a Tv12 in sostituzione dei dimissionari Zanirato e Accaino.

Per quanto riguarda il Veneto il primato d’ascolti resta saldo nelle mani di Antenna Tre Veneto (Gruppo Media Nord Est) con 437 mila contatti (20mila in più di gennaio), davanti a Telenuovo Retenord, 346 mila e Rete Veneta a 256 mila contatti. Anche in Veneto il gruppo diretto da Bacialli-Avarino primeggia nella classifica d’ascolti delle emittenti private.