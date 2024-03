SugoAll’Ugo Exxx…Polzive!!! Ugo De Mattia, ex tesoriere dell’associazione dei consiglieri regionali è stato arrestato. Dovrà scontare una pena di 4 anni e due mesi. Il Tribunale di Trieste ha emesso l’ordinanza per l’accusa di peculato.

I fatti contestati risalgono al periodo che va dal 2010 al 2012, quando il manzanese Ugo De Mattia svolgeva il ruolo di consigliere regionale per conto della Lega. Era stato eletto nel 2008 ed è stato arrestato stamattina dai carabinieri dopo che il Tribunale di Trieste ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere con l’accusa di peculato. Il provvedimento è stato eseguito dopo che la Cassazione ha confermato la sentenza del tribunale giuliano. De Mattia è stato un esponente di primo livello della Lega nella zona del manzanese. Ha ricoperto la carica di tesoriere dell’associazione consiglieri regionali. Era stato condannato dalla Corte d’appello di Trieste a restituire quasi 10mila euri indebitamente spesi per acquistare biciclette, profumi, vestiario, fiori e un rasoio con i soldi del gruppo della Lega Nord in consiglio regionale. I legali dell’ex consigliere regionale De Mattia, avevano presentato ricorso contro la sentenza di primo grado.