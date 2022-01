VeleniKronospan Exxx…Polzive!!! I ducetti della Delizia volevano fare i furbetti: Chiesto l’annullamento delle delibere del Piano comunale. Tagliamento a rischio avvelenamento.

Inchiesta pubblica di alto livello quella che si è svolta ieri in auditorium a San Vito al Tagliamento. Una riunione che ha fatto emergere tutta una serie di contraddizioni e magheggi sul progetto di ampliamento della Kronospan nella zona industriale. A partire dal caso Tagliamento, per altro sempre sollevato su queste pagine, per arrivare alle clamorose sviste burocratiche cui si è reso protagonista Antonio Di Bisceglie, ex sindaco e compare in affari con Michelangelo Agrusti, già protagonista di una oscura vicenda con la Onda Comunication e arrestato nel ’94 a Roma. La notizia clamorosa, rimbombata in aula ieri, riguarda il piano attuativo comunale scaduto nel 2018 e che i maneggioni volevano approvare. Siamo in pieno agosto 2021, Di Bisceglie, su impulso del ducetto Agrusti, decide di deliberare l’adozione di un nuovo piano attuativo comunale. I due ducetti fanno finta di non sapere che a ridosso della scadenza di mandato amministrativo, la giunta deve procedere solo con l’esercizio ordinario. Nessuno li ferma e Di Bisceglie si mette in testa di deliberare l’adozione di un piano comunale ritagliato su misura per la Kronospan. Il piano non verrà mai approvato e, per questo motivo, il comitato Abc ha rivolto istanza all’amministrazione comunale di San Vito per chiedere, in autotutela, l’annullamento delle delibere di adozione del Pac in zona industriale che la giunta Di Bisceglie aveva deliberato: Sono prive di valore. Secondo il Comitato ABC, in assenza della conformità urbanistica viene meno anche la convocazione della Conferenza dei Servizi giacché mancano gli ingredienti principali. Tuttavia dagli altri interventi è emerso il caso Tagliamento che, a quanto risulta, l’ampliamento della Kronospan comprende un terreno dentro un’area di rispetto ambientale vincolata dalla legge Galasso. Per questo, oltre ad altri motivi, il progetto non tiene sotto l’aspetto ambientale come lo stesso vice sindaco Collarile ha rilevato: “Non facciamo confusione fra caldaia ed impianto. L’impianto genera ben 30 tonnellate/anno di polveri sottili, pari alle famose 6 mila stufe della “signora Maria” evocate in commissione e in questo caso, l’impianto è acceso 24 su 24. Un azienda s’insedia perchè vuole generare un beneficio alla collettività – ricorda Collarile – in questo caso siamo invece al festival delle deroghe: Deroga su case sparse, su falde; deroga alla normativa sull’acustica, sulle norme attuative; Collarile osserva che: “vedremo un cumulo di materiale sciolto a 40 metri della strada… Una deroga alle PM10 già sforate e ne sforeremo ancora a San Giovanni di Casarsa, Rosa, in tutto il centro dei San Vito e la bassa pordenonese. Questo progetto – conclude il vice sindaco – risponde solo all’idea di un privato che vuole fare i propri interessi”. Intossicare un’intera popolazione ed emissioni velenose a pochi metri da due scuole materne,