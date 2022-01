GiornataStonata Exxx…Polzive!!! Ci facciamo riconoscere dappertutto: Protesta dell’udinese NoGreenPass Ugo Rossi alla Risiera di San Sabba.

L’udinese Ugo Rossi voleva partecipare alle celebrazioni del Giorno della Memoria a Trieste senza Green Pass. Ha chiesto i numeri di matricola alle forze dell’ordine che lo hanno fermato. Da “TriesteCafé”:

Come ampliamente anticipato nel corso della giornata di ieri, il consigliere comunale di Trieste Ugo Rossi, accompagnato al suo avvocato e da alcuni simpatizzanti ha cercato di entrare in Risiera per partecipare alla Commemorazione solenne in occasione della Giornata della Memoria senza green pass, come richiesto.

Rossi e gli altri non sono stati fatti accedere dopo diversi tentativi di accedere alla Risiera e momenti di confronto anche acceso, con la richiesta di identificazione delle Forze dell’Ordine presenti del consigliere Comunale, con la relativa richiesta di numero di matricola per ciascuno di loro.