SanValentino Exxx…Polzive!!! A Udine non batte il cuore degli innamorati: Convocato il consiglio comunale il 14 febbraio. Mogli e fidanzate su tutte le furie. Quirinale: Ciriani tiene il punto.

Fatte le dovute proporzioni, la bufera che investe in queste ore il centrodestra, è molto violenta. Da Roma a Udine la dorsale è in fiamme. A Roma il comunicato congiunto di poco fa sull’orientamento da seguire in aula per la votazione di domani e legato a un nome di alto profilo istituzionale, è stato già incenerito da Fratelli d’Italia. Il pordenonese Luca Ciriani, capogruppo al Senato ha appena fatto capire che il centrodestra non deve rinunciare a proporre un suo nome.

In quanto a Udine, le divisioni in maggioranza sono originate, in primo luogo, dalla fuga in avanti del segretario Dreosto sul bis a Fontanini, in secondo luogo sulla data del prossimo consiglio comunale: il presidente forzista Enrico Berti ha fissato per lunedì 14 febbraio, giorno di San Valentino, l’adunanza. Il tam tam ha fatto il giro del palazzo e, se per qualche consigliere l’occasione sarebbe golosissima per incontrare le amanti; mogli e fidanzate sono sul piede di guerra. Non esiste che il 14 febbraio, festa degli innamorati, il presidente del consiglio convochi l’assemblea. I mariti devono stare con noi.