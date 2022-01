BurrascaQuirinale Exxx…Polzive!!! Il centrodestra perde la tramontana. Salta l’accordo Salvini-Conte. Letta: Venerdì voto decisivo. I passi falsi della Casellati

Fra poche ore la quarta adunanza per l’elezione del capo dello Stato. Si inizia alle ore 11 con il quorum abbassato a 505 voti. Il centrodestra ha convocato un vertice prima dell’inizio dei lavori. La coalizione, dopo la prova di forza di Meloni su Crosetto, appare molto sbrindellata. Salvini ha perso Conte, e Renzi sta dialogando con Letta per portare Casini al Quirinale. Il Pd assicura che venerdì si chiuderà la partita anche se il nome non sarà gradito a tutti i partiti, “non sarà un presidente di centrodestra”. Oggi, assieme a Leu, voteranno scheda bianca. Resta l’incognita Draghi cui i partiti, o ciò che resta di loro, vorrebbero che restasse a Palazzo Chigi. In queste ultime ore è attesa la zampata di Renzi. Pare che il dialogo con Letta sia aperto e venerdì gli italiani potrebbero già festeggiare il nuovo presidente. E’ questa la giornata in cui il segretario del Pd ha fissato la lancetta dell’orologio del voto definitivo. In quanto alla presidente del Senato proposta da Salvini, la padovana Casellati, il Domani pubblica un clamoroso dossier sulle spese allegre della presidente. Le marachelle della Casellati:

“La tratta Roma-Venezia è stato il tragitto che la presidente del Senato avrebbe percorso più spesso nei 124 voli di Stato effettuati da maggio del 2020 fino al 21 aprile 2021. Un numero elevato di spostamenti sul Falcon 900 dell’Aeronautica che ha scatenato le richieste di chiarimento da parte del Movimento 5 Stelle. Non solo. Il Codacons ha presentato un esposto alla Corte dei Conti con l’obiettivo di «accertare il possibile danno sul fronte erariale».

Il quotidiano La Repubblica ha dettagliato: 97 volte sulla rotta Roma-Venezia (il tragitto casa – lavoro) e 6 volte tra la Capitale e la Sardegna. L’ex pentastellato Alessandro Di Battista ha fatto i calcoli: «C’è chi sostiene che un’ora di Falcon costi tra i 5000 ed i 7000 euro. Se fosse così i voli blu della Casellati ci sarebbero costati circa 750.000 euro nell’ultimo anno».

La presidente non ha mai voluto rispondere ufficialmente. Nessun commento su quelli per andare in vacanza in Sardegna.

Il 27 luglio 2021 L’Espresso ha rivelato che l’Istituto italiano di cultura di New York, che dipende dal ministero degli Esteri,ha finanziato con 30mila dollari un’iniziativa legata al figlio, il maestro Alvise Casellati e dei suoi cantanti, pagando agli artisti una masterclass in cui i protagonisti del concerto “In onore di Enrico Caruso” si sono esibiti davanti alle telecamere.

L’evento si sarebbe tenuto il 28 giugno a Central Park e la registrazione è del giorno prima. «Le prove generali», obietta il settimanale. L’Istituto italiano di cultura di New York dipende dal ministero degli Esteri e ha ribadito che Caruso è «un’icona di italianità». Casellati non ha mai ritenuto di dover spiegare.

Sul caso del Metropol di Mosca che ha messo in difficoltà il leader della Lega Matteo Salvini, Casellati ha invece utilizzato con tutta evidenza il suo peso istituzionale.

L’Espresso nel 2019 ha portato alla luce la trattativa a cui ha partecipato l’ex portavoce di Salvini, Gianluca Savoini, nello storico hotel russo per finanziare la Lega tramite una fornitura di gasolio all’Eni. Oltre all’inchiesta, con foto degli incintri con Savoini è stato pubblicato anche un audio da BuzzFeed.