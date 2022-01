BurrascaQuirinale Exxx…Polzive!!! Da domani si comincia a fare sul serio. Scende il quorum a 505. Salvini sempre più leader del centrodestra indica Casellati, Letta respinge. Il tramonto di Draghi.

Si riparte da un nulla di fatto. Dopo la seconda fumata nera di ieri, oggi la terza votazione per l’elezione del presidente della Repubblica – l’ultima che richiede il quorum dei 2/3 dei 1.009 Grandi elettori – si è conclusa di nuovo con la prevalenza di schede bianche (412). Il presidente uscente, Sergio Mattarella, è stato il più votato (125 voti), seguito da Guido Crosetto (114), candidato di Fratelli d’Italia. Ma, come detto, non si è raggiunto il quorum ed è domani, con il quarto voto, che la soglia di preferenze scende al 50% (quorum 505): si comincerà, quindi, a fare sul serio. Nella votazione di oggi Salvini ha rinunciato alla prova di forza su Carlo Nordio. Ma nella girandola dei papabili ritorna quello di Elisabetta Alberti Casellati. Secondo molti analisti, infatti, dietro la facciata della triade Pera-Moratti-Nordio, ci sarebbe lei come vera carta che il leader della Lega spera di giocarsi, forte di alcune simpatie che la attuale presidente del Senato gode presso una parte del Movimento 5 Stelle. Ma Enrico Letta, in un post, è secco: “Proporre la candidatura della seconda carica dello Stato, insieme all’opposizione, contro i propri alleati di governo sarebbe un’operazione mai vista nella storia del Quirinale. Assurda e incomprensibile. Rappresenterebbe, in sintesi, il modo più diretto per far saltare tutto“. Ipotesi Casini e Draghi sempre più inviso ai partiti che non vogliono più averlo tra i piedi e nemmeno per 7 anni al Quirinale. Rumors dall’Aula di Montecitorio oggi avvalorano l’ipotesi Pier Ferdinando Casini per il Quirinale (oggi oltre quota 50 voti): ci sarebbero, infatti, manovre in corso per testare la fattibilità dell’ex presidente della Camera che, com’è noto, per la sua storia politica ha consensi a destra e a sinistra.