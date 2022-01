MorituriTeSalutant Exxx…Polzive!!! La nuova strategia della fiala in Fvg: Record di ultraottantenni deceduti nel report quotidiano della pandemìa. Solo 3 su 18 sono under 80.

Il report quotidiano della regione Friuli VG sui morti, vaccinati, positivi, tracciati o boosterati è impietoso ma molto dettagliato. Al punto che, leggendo i dati dei deceduti di ieri, molti friulani hanno fatto un salto sulla sedia. Il dispaccio diffuso dall’ufficio stampa del vice presidente (4 addetti di segreteria) riferisce l’età e il luogo in cui è avvenuto il decesso dei “malati”. Sembra incredibile, tuttavia delle 18 vittime registrate martedì 25 gennaio, solo 3 sono al di sotto degli 80 anni (!!!). E’ una nuova strategia regionale per intimorire i cittadini? Ecco i dati:

“Nella giornata odierna – martedì – si registrano i decessi di 18 persone: una donna di 92 anni di Trieste (deceduta in una Rsa), un uomo di 92 anni di Grado (deceduto in ospedale), un uomo di 92 anni di Trieste (deceduto in ospedale), una donna di 92 anni di Doberdò del Lago (deceduta in ospedale), una donna di 91 anni di Pordenone (deceduta in ospedale), una donna di 90 anni di Turriaco (deceduta in una Rsa), un uomo di 89 anni di Ragogna (deceduto in una Rsa), una donna di 89 anni di Trieste (deceduta in ospedale), un uomo di 89 anni di Cervignano del Friuli (deceduto in una Rsa), una donna di 88 anni di Trieste (deceduta in una Rsa), un uomo di 86 anni di Buja (deceduto in una Rsa), una donna di 86 anni di Trieste (deceduta in ospedale), una donna di 83 anni di Pavia di Udine (deceduta in ospedale), due donne di 81 anni di Trieste (entrambe decedute in una Rsa), un uomo di 79 anni di Romans d’Isonzo (deceduto in ospedale), una donna di 73 anni di Trieste (deceduta in ospedale) e infine una donna di 71 anni di Trieste (deceduta in ospedale)”. Ave, Maximilian, morituri te salutant.