Pier Ferdinando Casini. Il gesuita.

Pier Ferdinando Casini, classe 1955, per 8 legislature deputato e da due senatore della Repubblica, è il parlamentare di più lungo corso in carica dopo Giorgio Napolitano e a pari merito con Sergio Mattarella, che hanno diritto alla carica di senatore a vita. Il suo nome è spuntato alla vigilia fra i non pochi candidati possibili per il Quirinale. Un cardinale nel mazzo delle scelte anche se come recita il detto vaticano, chi entra in Conclave cardinale raramente ne esce Papa: non sempre i favoriti ce la fanno. Con tutti quegli anni di mestiere alle spalle Casini è ovviamente conosciuto dagli italiani e da tutti i protagonisti della vita politica e istituzionale.