BurrascaQuirinale Exxx….Polzive Oggi il sacrificio di Nordio per individuare il nome di Salvini. Letta spera nel conclave. Ieri voti a Tondo, Rosato e Dipiazza

Fumata nera anche al secondo scrutinio per l’elezione del Capo dello Stato. Le schede bianche sono state 527. Presenti e votanti 976. Con 39 preferenze il più votato è risultato l’attuale Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Hanno ottenuto voti anche i friulani Renzo Tondo 18; Ettore Rosato 14 Roberto Dipiazza 4. Oggi la terza convocazione è anticipata alle 11. Il centrodestra ha ufficializzato la rosa di nomi: la coalizione avrebbe infatti concordato per l’ex presidente del Senato Marcello Pera, l’attuale vicepresidente della Regione Lombardia Letizia Moratti e l’ex pm veneto Carlo Nordio. “Offriamo una terna alla discussione sperando che non ci siano ‘no’ preventivi”, ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini.

Elisabetta Casellati, invece, per il momento non è “nella terna dei candidati perchè vogliamo che le cariche istituzionali siano tenute fuori e abbiano in se’ la dignità di essere una possibile scelta”. Prima della votazione di oggi la coalizione di centrodestra ha annunciato una riunione per valutare la strategia da adottare in Aula: i leader dovranno decidere se votare già nel terzo scrutinio un nome della loro terna – si parla di Carlo Nordio per verificare innanzitutto la tenuta della coalizione. Dalla quarta votazione in poi, quando il quorum si abbassa, si deciderà quindi su che nome convergere. Nei corridoi circolava oggi quello della presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati. Che gode di diversi consensi nel Movimento 5 Stelle, a tal punto che una sua candidatura sarebbe in grado di spaccarli. Le conseguenze potrebbero però ripercuotersi direttamente sulla tenuta del governo, un rischio che in pochi al momento vogliono correre. “Siamo soddisfatti per la compattezza e l’unità della coalizione – ha aggiunto la leader di Fdi Giorgia Meloni -. Sono contenta di come stiamo operando e della proposta avanzata per cercare di fare un passo avanti per evitare che sull’elezione del Capo dello stato la politica dia una pessima immagine continuando a perdere giorni”. Restano fuori, quindi, i nomi di Frattini e Casini, fin ad oggi molto quotati. “Frattini non lo conosco – ha spiegato in mattinata il leader della Lega -, mentre Casini non può stare in una rosa di centrodestra. Il Centrosinistra pensa a un conclave per trovare un presidente super partes.