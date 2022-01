ConfindustriaStonata Exxx…Polzive!!! Il Ducetto Agrusti querela Leopost. Il Tribunale di Udine lo polverizza: Tutelata la libertà di espressione sul caso Kronospan. Figuredimerda dei soci confindustriali

Il ducetto della Delizia, arrestato a Roma nel ’94 e indispettito per le documentate prese di posizione di questo sito contro l’ampliamento della Kronospan di San Vito al Tagliamento, aveva presentato, in qualità di presidente di Confindustria Alto Adriatico, querela per diffamazione presso la Procura di Udine. Dopo la richiesta di archiviazione del PM inviata al Gip del Tribunale, anche il giudice ha confermato e approfondito la tesi della Procura. Archiviazione del procedimento. Il ducetto randellato due volte.

Il 16 dicembre scorso c’è stata l’udienza in Tribunale dove l’avvocato difensore di Confindustria Alto Adriatico, Bruno Malattia del foro di Pordenone, ha esposto al Gip le ragioni della querela mentre l’avvocato di Leopost, Rossana de Agostini del foro di Udine, ha ribadito che il contenuto dell’articolo non avesse alcuno profilo diffamatorio soprattutto per l’argomento elaborato in pagina. Infatti il pezzo riportava, seppur con “toni aspri”, i timori dei cittadini rispetto all’ampliamento dello stabilimento della Kronospan.

Oggi è stata pubblicata l’ordinanza di archiviazione del giudice del Tribunale di Udine. Il dispositivo contiene dei passaggi importanti e decisivi che confermano la tenuta, anche in ambito giudiziario, delle ragioni dei cittadini rispetto al progetto di ampliamento della Kronospan che vorrebbe realizzare ben due ciminiere destinate a diffondere nell’aria i fumi derivati dall’inceneritore che brucia i rifiuti legnosi.

Scrive il giudice “…i toni sono molto aspri, tuttavia si ritiene che rientrino nell’ordinario dibattito pubblico, in relazione a vicende di estremo interesse per la collettività, rispetto alle quali è opportuno che le decisioni avvengano con la massima trasparenza e siano sottoposte all’attenzione dell’opinione pubblica, in un dibattito in cui i vari soggetti possano far sentire le proprie voci e le proprie posizioni, sollevando quesiti e rappresentando le proprie argomentazioni. Che la polemica non fosse del tutto infondata e meramente pretestuosa è attestato dal fatto che lo stesso Gasparotto aveva dato le dimissioni da ruolo di Presidente di Ambiente e Servizi spa. La questione di merito rende assorbita l’ulteriore questione sollevata dalla difesa del Leonarduzzi, relativa ali’irritualità della querela presentata da Michelangelo Agrusti…

P.Q.M. V. l’art. 409 cpp dispone l’archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al p.m. Udine, 11 gennaio 2022”.

Figure di merda per Confindustria Alto Adriatico trascinata in Tribunale dal suo ducetto-presidente morbosamente interessato all’ampliamento di una centrale di produzione di pannelli truciolari a pochi metri da due scuole materne, una a San Vito e una San Giovanni di Casarsa. Domani, mentre la sentenza del giudice parla di “vicenda di estremo interesse per la collettività”, è convocata in auditorium a San Vito l’inchiesta pubblica sulle modifiche che i proprietari della Kronospan hanno integrato alla regione per ottenere le autorizzazioni a intossicare la bassa pordenonese.