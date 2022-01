BurrascaQuirinale Exxx…Polzive!!! Prova di forza del centrodestra: arrostire la Casellati o Nordio. Giorgia Meloni esulta: si va ad elezioni. Nuovo vertice alle 9. Letta punta su un candidato condiviso.

Il vertice del centrodestra è terminato poco fa. E’ stato deliberato di dare mandato a Salvini di dialogare con Letta ed è stato convocato un nuovo incontro per le 9 di stamattina, poco prima della prima chiama. Per la 5a votazione, come affermato da Toti, il centrodestra punterà su un nome della rosa presentata nei giorni scorsi. E’ inserita la seconda carica dello stato, Casellati che andrà arrosto. Salvo imprevisti dell’ultima ora.

In area PD, Enrico Letta non modifica la sua posizione, candidato condiviso.

Prima dell’incontro di ieri sera, il leader della Lega Matteo Salvini aveva provato a mettere un punto fermo: “Continuo a essere fiducioso e ottimista per natura, confido che oggi avremo il nuovo presidente. Il mio obiettivo è tenere unito il centrodestra e la maggioranza di Governo”. Poi, una certezza: “Al quinto scrutinio la Lega non voterà scheda bianca”. La Lega scriverà un nome sulla scheda? “Assolutamente sì“, ha risposto Salvini. E qui si fermano le certezze. Perché poi la girandola è senza fine. Ieri, i rumors di palazzo avevano rimesso in circolo Franco Frattini, ex ministro di Berlusconi. Nessun commento dalla Lega. Fonti del Pd riferiscono “Abbiamo già abbondantemente espresso le nostre perplessità”, dichiarano le capigruppo Debora Serracchiani e Simona Malpezzi lasciando gli uffici del partito alla Camera. E torna il riferimento al ‘profilo atlantista’ invocato nei giorni cruciali della crisi Ucraina, che aveva fatto storcere il naso su Frattini. Di più, il segretario Pd Enrico Letta fa trapelare tutta la sua irritazione. “Ma basta provocazioni. Il Pd è un partito serio che non si presta a improvvisazioni raffazzonate, tanto più dopo giornate di giravolte e mancanza di chiarezza”, la dura reazione del Nazareno. Mentre a confondere ancora di più le acque ci pensa la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli che dichiara: “Ipotesi Frattini? Non ci risulta”.

Il terzo nome della rosa salviniana sarebbe quello dell’ambasciatore Giampiero Massolo, ex direttore del Dis. Quei servizi segreti oggi diretti da Elisabetta Belloni, altro nome che pareva aver conquistato consensi.