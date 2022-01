BaccanoFriulano Exxx…Polzive!!! Ombre Romane sul Medio Friuli. Marchetti strappa Vincenzo De Rosa a Forza Italia. L’isolamento politico del sindaco a pochi mesi dalle elezioni.

In politica le dinamiche non cambiano. Le relazioni, i vertici e le confusioni hanno lo stesso colore, sia a Est del Nord Est, che a Monte Citorio. Vedi Consiglio regionale di Trieste, Monfalcone, Martignacco, Duino, Roma o Lignano. Nel Medio Friuli va ancora peggio giacchè i petardi hanno iniziato a esplodere già da qualche anno e l’intensità del rumore è aumentata mese dopo mese. Il sindaco Marchetti, com’è regolare, pretende di giocare la partita decisiva sulla scelta del suo erede. Dopo essere passato da Forza Italia a Fratelli d’Italia (quota Ciriani) il sindaco ha strappato agli azzurri Vincenzo De Rosa, il consigliere comunale eletto con Berlusconi e lo ha portato in Fratelli d’Italia. Sarà lui il nuovo referente di Giorgia Meloni nel centro friulano. Un colpo di teatro clamoroso che mette in luce un’agitazione e un nervosismo da parte di Marchetti inaspettati. Il profumo di una campagna elettorale imminente, il suo futuro, e i recenti show sul nuovo teatro, sull’autostazione, sulla maratona del centro vaccinale e il recupero ambientale del Corno, sono segnali inconfutabili. In questo contesto, rimbalza nel cuore del Friuli il disordine romano del centrodestra sull’elezione del capo dello stato. Dopo lo scioglimento del Corpo di Polizia locale di Codroipo in convenzione con sette comuni, il sindaco di Fratelli d’Italia appare sempre più isolato. Non è una novità che Forza Italia, il gruppo delle civiche e una parte della Lega (il referente Bozzini) abbiano posto delle riserve sulle eventuali proposte di Marchetti elaborate sulla costruzione di un progetto di rilancio per Codroipo. Pesa sul sindaco l’abbandono politico, economico, sociale e culturale che ha raggiunto l’apice all’inaugurazione del teatro una settimana fa. Nel frullatore amministrativo rischiano di finire risucchiati i suoi “pretoriani”: Zoratti, Bianchini, Di Natale, Frizza, De Rosa… e altri.

Nel Medio Friuli c’è un’emergenza economica e sociale e occorre una svolta immediata di natura strutturale e profonda che non potrà mai arrivare da chi, in un sistema elettorale maggioritario, viene considerato il principale responsabile dell’abisso cui è precipitato il centro friulano più importante dopo Udine. In questo senso i cittadini sono rapiti da due novità di rilievo. La prima, legata a un incontro organizzato da Thierry Snaidero, presidente del Circolo La Tribuna di Codroipo per giovedì 3 febbraio nella sala convegni della BancaTer; la seconda, alla brillante attività pre elettorale di Massimo Fedrizzi, già candidato alle ultime comunali con Forza Italia.

Da lunedì, dopo l’elezione del capo dello Stato, si comincerà a fare sul serio.