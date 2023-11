VeleniGiuliani Exxx…Polzive!!! Schegge di servizi segreti contro leopost. Il presidente dello Yacht Club “Adriaco” di Trieste ribolle per la figuraccia alla Barcolana. Segnalazione alla Procura della Repubblica.

Il presidente dello Yacht Club “Adriaco” di Trieste si è risentito per un passaggio di leopost relativo all’attività di diportista riguardo la preparazione della Barcolana 2023. Si tratta di Nicolò de Manzini direttore dell’area Clinica Chirurgica di Azienda sanitaria del capoluogo giuliano titolare dell’imbarcazione “Nembo II” con cui ha partecipato alla competizione. Su queste pagine si è scritto quanto tutti sanno e cioè che il docente ha dedicato diverso tempo agli allenamenti sul golfo. La pagina di leopost è finita esposta in alcuni presidi ospedalieri e la direzione sanitaria si è espressa in questi termini: «A seguito della affissione, nella bacheca collocata presso i timbratori dell’Ospedale San Polo di Monfalcone, di un avviso anonimo (prontamente rimosso), dal contenuto pesantemente oltraggioso e diffamatorio, nei confronti del prof. de Manzini – Direttore del Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute di UniTS, il Direttore Generale e la Direzione Strategica aziendale tutta stigmatizzano tale comportamento; esprimendo la più ferma condanna all’atto che lede con frasi inaccettabili l’alta professionalità ed integrità del professore. La Direzione Strategica non consente che chi compie queste azioni, con l’intento di deteriorare il clima aziendale, ottenga il risultato prefisso e rimanga impunito anche mediante la proposizione di una segnalazione alla locale Procura della Repubblica. Si esprime la più totale solidarietà e vicinanza al prof. de Manzini, al quale verrà dato pieno sostegno attivando tutte le azioni necessarie a tutelarne l’onore e la rispettabilità». Il bon vivant il giorno della sua elezione al riservatissimo Club aveva pitturato il golfo con parole roboanti: «Come sempre quando c’è competizione c’è competizione – disse – ma quando si arriva al traguardo ci si stringe la mano». Parole che oggi oscillano fra le insenature del golfo di Trieste e quello di Panzano. “Nembo II” sembra il titolo di un’operazione che rimanda alle pellicole di James Bond cui il de Manzini dev’essere appassionato considerando i trascorsi di alcuni suoi colleghi.