DipiazzaShow Exxx…Polzive!!! Il sindaco di Trieste a Ring: “Lavorerò affinché la città resti in mano al centrodestra”. Potente randellata all’ex rettore Fermeglia sull’inquinamento navale.

Tra porto vecchio, ovovia (anzi, cabinovia come tiene a precisare), Barcola, turismo, ferriera, Tripcovich, cremagliere e navi, il sindaco Dipiazza, regolato dal conduttore Avarino, riflette anche sul futuro dell’amministrazione. «Non ci penso a fare un terzo mandato consecutivo (si discuteva dell’ipotesi normativa sui mandati), voglio invece che la città continui ad essere governata dal centrodestra e non dal centrosinistra; abbiamo visto tutti cosa ha fatto il centrosinistra prima di me (…). Ho intenzione di rafforzare la mia lista, tenendo presente che alle ultime elezioni eravamo il secondo partito dopo Fratelli d’Italia, per questo ho già incontrato i consiglieri di circoscrizione e poi vedrò Roberto Fason e Francesco Panteca (erano usciti dal gruppo consiliare per via della scelta di Dipiazza di sistemare Tognolli in giunta) e chiederò loro se vogliono ancora far parte della lista». Ma il vero nodo dove Dipiazza e il centrodestra si gioca la partita del governo di Trieste è sulla cabinovia. Non a caso il sindaco, in chiusura di trasmissione, ha attaccato l’ex rettore Maurizio Fermeglia: «Pensi a quanti danni ha fatto all’Università (Avarino si dissocia). Fermeglia è delegato regionale del Wwf e aveva criticato l’Arpa e Scoccimarro per le misurazioni sull’inquinamento navale. Ma soprattutto aveva puntato il dito contro il progetto della mobilità aerea: «Da ingegnere provo sconforto nel constatare come possano dei tecnici comunali avvalorare il progetto di quest’opera che fa acqua da tutte le parti». Dipiazza tira dritto ed elenca tutta la serie di progetti in campo per la sua città che è «piena di turisti anche a novembre». .