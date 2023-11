FukOffFuksas Exxx…Polzive!!! Sgarbi-Dipiazza ormai è scontro totale sull’ovovia di Trieste: Affidamento diretto per 175mila euri all’architetto “comunista capitalista che odia la destra”. La puglia da oltre 700mila euri di incentivi da spartire fra i dipendenti inserita nel quadro economico. Balla il palazzo.

Ormai è chiaro a tutti che sull’ovovia, o cabinovia, come piace chiamarla a Dipiazza, si gioca il futuro del centrodestra nel capoluogo regionale. O addirittura la “tenuta” della maggioranza. Alle critiche dell’opposizione si aggiungono, a sorpresa, quelle del sottosegretario più famoso d’Italia, Vittorio Sgarbi, che da giorni martella sindaco e maggioranza. Oggi l’esponente di governo se la prende con il “concept architettonico” che è stato affidato direttamente, dal direttore del Dipartimento Territorio e Mobilità, Giulio Bernetti, all’architetto Massimilano Fuksas. Costo: 175mila euri. Sgarbi non perdona al centrodestra triestino di aver scelto «il comunista capitalista Fuksas che odia la destra che lo ama». La determina d’incarico è un capolavoro da portare al Comitato per le autonomie (Cal): “Considerando che l’importo dell’affido è inferiore a 139 mila euri, è possibile procedere ad affidamento diretto, anche senza preventiva consultazione di due o più operatori”. Per questa ragione il Rup Giulio Bernetti ha invitato la società Fuksas Architecture S.r.l. di Roma a presentare un’offerta che, guardacaso, era appena sotto la soglia dei 139mila, ovvero 138.500 con uno sconto di 400 euri. Correva l’anno 2022, esattamente il 24 marzo. All’offerta venivano aggiunti gli oneri previdenziali (al 4%) pari a euro 5.540,00 e l’IVA. Spesa complessiva 175.728 euri. Il progetto dell’archistar consiste in un concept architettonico che contemperi l’inserimento delle stazioni funiviarie Trieste e Porto Vecchio e i pali di sostegno dell’infrastruttura della Cabinovia Metropolitana Trieste- Porto Vecchio-Carso nella tratta Porto Vecchio- Barcola, all’interno del Parco lineare verde. Per Sgarbi questo è un insulto alla città e ricorda alla maggioranza locale che, «Probabilmente la memoria degli amici di Fratelli d’Italia di Trieste che oggi difendono Fuksas e la sua orrenda ovovia è corta, il professionista ha dato degli ignoranti agli elettori di Berlusconi e dei mentecatti a quelli di Bossi e Fini. La cabinovia è un orrore contro Trieste». Poi c’è il capitolo costi, quantificato in 57 milioni di euri. Al paragrafo “b10” del quadro economico, è descritto l’importo dell’incentivo per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione e di supporto al responsabile del procedimento. Una cifra monstre pari a 759mila euri che rientra nel D.L. numero 13 di quest’anno in cui si “consente di erogare anche ai dirigenti gli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche per i progetti PNRR e PNC”. Una golosissima mangiatoia cui si sino gettati a capofitto giuliani e romani. Trema il palazzo.