CartaStraccia Exxx…Polzive!!! Settembre nero per il penultimo mese dei quotidiani Gedi prima della vendita a Nem. Messaggero Veneto 26mila 576 copie cartacee più digitale; Piccolo 13.737; La nuova di Venezia 4.987.

Accertamento diffusione stampa pubblica i dati relativi alle vendite giornaliere (cartaceo + digitale) dei quotidiani nel mese di settembre. Il Corriere della Sera è il giornale più letto con 247.236 copie vendute fra cartaceo e digitale (131.473 cartacee). Il Gazzettino resta sulle posizioni di agosto con 44.609 copie fra cartaceo e digitale di cui 28.576 carta. Il Messaggero Veneto perde circa 800 copie in un mese sia cartaceo che digitale, scendendo da 23.256 copie cartacee di agosto a 22.546 di settembre. Cartaceo + digitale da 27.339 di agosto a 26.576 di settembre. Il Piccolo guadagna leggermente rispetto al mese di agosto in cui faceva registrare 9.954 copie cartacee vendute, dato poi salito a 10.069 in settembre. Cartaceo + digitale agosto su settembre, il quotidiano triestino è passato da 13.679 a 13.737. Mese di settembre per il Corriere della Alpi: 3.224 copie cartacee vendute; mentre è di 3.971 il totale fra cartaceo e digitale. Il Mattino di Padova 9.553 copie cartacee vendute e 11.042 copie cartaceo e digitale. La Nuova di Venezia 4.987 copie vendute fra cartaceo e digitale di cui 4.283 cartacee. E’ il penultimo mese dei quotidiani del gruppo Gedi che dal 1° novembre sono passati sotto la direzione della Nem di Enrico Marchi.