DimeCànMaNoFurlàn Exxx…Polzive!!! Schiaffo a Confindustria: Sughero-Da Pozzo Vida e Agrusti consegnano Confidi Friuli ai veneti di Fidi Turismo. La regione dovrà sborsare il grano per ingrassare la compagine.

L’operazione è stata annunciata in pompa magna mercoledì in un padiglione dell’ente fiera di Martignacco durante le faticose celebrazioni del 50esimo anniversario della fondazione del Consorzio Confidi. Il clan dei settantenni friulani divoratori di poltrone ha reso noto che Confidi Friuli si unirà in matrimonio con i veneti di Fidi Imprese & Turismo. Una fusione strombazzata con due paginate di fotocolor apparse giovedì sui quotidiani del neonato gruppo Nem. In realtà si tratta di una chirurgica presa per il culo verso i friulani che è stata percepita solo dalle parti di Confindustria Udine dove a più di qualcuno sono saltati i nervi. E’ un gioco di potere per il potere che si compie alle spalle dei poveri soci. La ragione del rodimento confindustriale risiede nel fatto che l’accordo è stato raggiunto con il Consorzio Veneto di imprese del turismo, ovvero il settore più affine al presidente del Comitato Esecutivo di Confidi Friuli, Giovanni Da Pozzo; non c’è traccia di industriali. Eppure Confindustria Udine fa parte del Consorzio fin dal 2009, quando Confidi Friuli nacque dalla fusione con Confidi Commercio. Logico che in largo Melzi l’operazione venga vista come uno schiaffo al settore trainante dell’economia e che la fusione coi veneti non fa altro che depotenziare Confindustria e alzare artificialmente le quotazioni del settore Commercio e Turismo. Al netto dei numeri, l’operazione svendita al Veneto è finalizzata solo a permettere a Sughero-Da Pozzo di restare a galla per altri anni e per assicurarsi comodi ripari anche dopo i settant’anni. Gli indizi, come si legge sul quotidiano dei veneti, sono quelli che la sede legale potrebbe essere a Tavagnacco nel palazzo di Confcommercio mentre quella amministrativa a Mestre. Barattare il consorzio per restare in poltrona. Uno schema che ricalca quello applicato in Camera di Commercio. Fusione Udine con Pordenone con Agrusti regista per permettere al sughero tolmezzino di raggiungere il record di 21 anni in presidenza. Per questo motivo in Confindustria Udine mal digeriscono l’operazione soprattutto se guardano a Confidimprese FVG, il più grande e innovativo Confidi del Friuli Venezia Giulia e uno tra i meglio patrimonializzati a livello nazionale che ha visto crescere la propria base sociale a oltre 14 mila imprese (dati 2022).