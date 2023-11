ValleyFriulana Exxx…Polzive!!! Codroipo passa da San Simone alla digitalizzazione. Con la cultura non si mangia. Giovedì si apre una nuova era: Salute e intelligenza artificiale. La contesa del Medio Friuli: Riccardi contro Anzil.

A Villa Manin di Passariano sono esposte le installazioni di Zimoun, un artista elvetico che non riesce ad avvicinare più di 10-12 appassionati al giorno; il premio San Simon 2023 è stato soppresso per lo scarso livello delle opere. Il sito di Villa Manin, curato dall’Erpac che dovrebbe attrarre i visitatori, è quanto di più scadente si possa esibire. Nessuna cura e nessun interesse a comunicare gli eventi. Viene dato più spazio alle mostre passate che a quelle in corso. Di fronte a questo progressivo degrado culturale, la pianura friulana risponde con la tecnologia e il complicato tema dell’intelligenza artificiale. E arriviamo al dunque: con il patrocinio dell’Azienda Sanitaria Friuli Centrale (dati Agenas di oggi sulle lite di attesa da capottarsi), il comune di Codroipo e Federsanità è stato organizzata per giovedì 16 novembre all’Hotel Nodo, una Tavola Rotonda su “Digitalizzazione, Intelligenza Artificiale e Salute. Saluti del sindaco Nardini e interventi di Giorgio Siro Carniello (Presidente Credima Sms), Roberto Siagri (Presidente Carnia Industrial Park) e Fabio Turchini (Presidente Eupragma). Conduce il lavori Luigi Canciani, dirigente della Società Italiana di Medicina Generale e grande stratega della campagna elettorale che ha travolto il candidato del centrodestra Mauro e fatto vincere Nardini. Conclude la Tavola Rotonda l’assessore alla salute Fvg Riccardi Riccardi. Come si può ben notare, nella pianura friulana si sta consumando una scientifica battaglia per il controllo dell’area, dove il vice presidente della Regione Friuli VG Mario Anzil, delegato alla cultura, sta tentando di uscire dalla selva oscura cui si è impantanato in questi primi mesi da vice presidente, e l’assessore alle liste d’attesa Riccardi, va disinvoltamente a braccetto con i vertici dell’amministrazione di centrosinistra di Codroipo. Pertanto il Friuli passa dal premio San Simone alla digitalizzazione. Una Striscia di Gaza nord italica, per fortuna senza vittime, che rivela lo scontro sotterraneo in corso fra Fratelli d’Italia e Forza Italia.