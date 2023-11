MissItalia2023 Exxx…Polzive!!! Il timbro della Lega sulla vincitrice Francesca Bergesio. Il Friuli non è regione per puledre: fuori le due finaliste Lisa e Jenny

Sgarbi e Cruciani hanno incoronato a Salsomaggiore Terme Miss Italia edizione 2023. Ha vinto la piemontese Francesca Bergerio di Cervere. Alta un metro e 80, è figlia del senatore leghista Giorgio Maria Bergesio, rieletto nel collegio Piemonte 5. Il titolo torna in Piemonte dopo 18 anni. In finale erano approdate due friulane e due venete, rispettivamente, Lisa Piran da Staranzano (Go) e Jenny Ferino di Lestizza (Ud). Per il Veneto, Vittoria Gasparin di Quinto di Treviso e Luna Mariasole Meneguzzo di Brendola (Vi), quest’ultima eletta Miss Cinema Italia. E’ l’unico titolo conquistato dalle concorrenti del Nordest. Lisa Piran, 22 anni, era stata eletta fra le 40 reginette, due per ogni regione, per il titolo della più bella d’Italia 2023. Oltre a Lisa, il Friuli Venezia Giulia era rappresentato da Jenny Ferino, 18 anni, residente a Lestizza ed è stata eletta il 25 agosto Miss Friuli Venezia Giulia 2023 al Centro Congressi “Kursaal Riviera Resort” di Lignano Riviera. Anche lei studentessa, come hobby recita in friulano nella compagnia teatrale amatoriale “I Vanziduins”. Come dicevamo nulla da fare per le friulane escluse dalle classifiche. Solo la vicentina Mariasole Meneguzzo è riuscita a portare a casa una fascia, quella di Miss Cinema. Sul podio insieme a Francesca Bergesio Veronica Lasagna, 20enne Miss Lombardia, e Siria Pozzi, 22enne Miss Sardegna 2023.