FratelliRicinelli Exx…Polzive!!! Udine apre sabato la stagione dei Congressi dei BenitoRemix. Gianni Candotto verso la riconferma del provinciale. Domenica 19 Gorizia e il 26 Pordenone. Trieste in attesa. Europee, regionali, comunali e Comunità Collinare sul tavolo dei lavori.

Sarà la provincia di Udine ad aprire la stagione dei congressi in Friuli per Fratelli d’Italia, il partito di maggioranza del centrodestra regionale FVG. Sabato 18 novembre dalle 14,30 alle 20 i lavori si svolgeranno all’Hotel Executive (non più al Là di Moret) di viale Palmanova a Udine. Unico candidato, dopo aver trovato l’accordo con Antonio Falzarano, sarà Gianni Candotto, segretario uscente. Particolarmente impegnativo e denso di insidie il mandato che il consigliere comunale di Cervignano si appresta a ricevere. Il rinnovo dei vertici della Comunità Collinare cui domani sarà decisa la data dell’Assemblea (veto dei leghisti su Barberio e Turridano); la condivisione dei candidati alle europee; le comunali, tenendo presente la “ferita” Grado non ancora rimarginata e lo scacchiere Regionali. Su quest’ultimo punto in via della Scrofa osservano: “Siamo il primo partito della coalizione, com’è possibile che governiamo solo tre regioni? Guidiamo solo Lazio, Marche e Abruzzo, mentre Lega e Forza Italia si spartiscono ben 11 regioni”. Di quelle che andranno al voto il prossimo anno, ai friulani interessa solo il Piemonte sulla cui ricandidatura dell’azzurro Alberto Cirio non ci sarebbero riserve. Ma l’anno dopo (2025) scade il Veneto di Zaia e Fratelli d’Italia ha già iniziato a mettere le mani avanti (la candidatura di Zoppas è sfumata ma ci sarebbero altri nomi pronti da far scendere in campo). Terzo mandato o meno è inevitabile che i meloniani rivendichino una regione del Nord. Se non sarà il Veneto, Meloni si accontenterà del Friuli? La regione dei Ciriani è alle prese con la questione della candidatura di Alessandro, sindaco di Pordenone, alle europee. Se ne discuterà il 26 novembre, data in cui è convocato il congresso provinciale in Fiera. Votazioni dalle 12,30 alle 15. Favorito l’uscente Emanuele Loperfido. A Gorizia le assise si apriranno il giorno dopo Udine, domenica 19 all’Hotel Entourage. Le urne si apriranno dalle 12.30 alle 15,30. Francesca Tubetti verso la riconferma. A Trieste il congresso non è stato ancora convocato. Dopo la teoria dei provnciali, inizieranno le convocazioni per i cittadini. Già si vedono le prime scintille. Almeno a Udine.