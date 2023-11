UdineFarWest Exxx…Polzive!!! Il LunaPark la Waterloo del Friuli. Una ventina di stranieri tirano pietre e cinghiate contro i gestori delle attrazioni che però li fanno correre. “Le forze dell’ordine non fanno niente”.

E’ accaduto ieri pomeriggio, domenica, in piazza 1°maggio in mezzo alle giostre del luna park. Scene già viste in altre città come per esempio Palmanova. I ragazzini arrivano in gruppo, poi si dividono. Il compito è quello di accendere la miccia. Creare il pretesto per scatenare la rissa da guerriglia urbana. Una guerriglia che ieri ha visto una ventina di stranieri scagliarsi contro i titolari di un autoscontro solo perché uno di loro era stato invitato a togliersi dalla transenna. E’ stata la scarica che ha scatenato l’inferno contro gli addetti alla sicurezza della piazza. Uno dei titolari li descrive: “Sono minori stranieri affidati alle comunità, che vengono e si siedono ai lati delle giostre a guardare, senza consumare nulla, e appena trovano un pretesto scattano. Chiamiamo spesso le forze dell’ordine, ma non fanno niente. Li abbiamo sentiti anche ieri, sono venuti molto dopo carabinieri e municipale». Johnny Medini, uno degli storici dei Luna Park a Udine osserva: «Ho visto una ventina di ragazzi, in massa, contro gli addetti alla sicurezza – riferisce –, qualcuno con in mano la cintura. Da noi c’era tanta gente in attesa di fare il biglietto che si è subito allontanata». La Waterloo del Friuli.