SudarioSanitario Exxx…Polzive!!! Area isontina sull’orlo dell’abisso. Verso la chiusura delle unità operative. La regione ignora. Poggiana ostaggio della calotta Trieste. UilFpl e Nursind ricevuti in Prefettura. Nessun segnale di sblocco assunzioni. Sabato scade il 15esimo giorno dello stato di agitazione.

Nell’area isontina (Asugi), a causa dello sforamento del tetto di spesa accordato all’area giuliana di Trieste, c’è il rischio che si vada verso la chiusura delle unità operative e dei dipartimenti sanitari. La ragione è semplice: i presidi di Trieste abbondano di personale, quelli di Monfalcone e Gorizia sono a secco, pertanto la situazione ha messo in allarme, oltre ai sindacati, l’intera popolazione della pianura isontina. UilFpl e Nursind rilevano che ad oggi, lunedì, permane lo stato di agitazione. Il Prefetto di Gorizia, dopo l’incontro della settimana scorsa con le due sigle, ha espresso le sue preoccupazioni inviando una lettera ai vertici della sanità regionale in cui denuncia che l’attuale situazione “potrebbe incidere fortemente sulla qualità dei servizi erogati da Asugi”. Dal canto loro, UilFpl e Nursind chiedono il superamento del tetto di spesa che non è stato ancora sbloccato. Sabato prossimo scade il 15° giorno dello stato di agitazione e, molto probabilmente verrà annunciato lo sciopero. Del caso della “discriminazione sanitaria” cui è vittima l’area isontina è stato messo al corrente anche il Prefetto di Trieste tant’è che una delegazione delle due sigle sindacali è stata ricevuta nell’ufficio di Gabinetto proprio l’altro ieri. Bocche cucite sull’esito dell’incontro, tuttavia pare che i due esponenti di Governo siano intenzionati a trovare una soluzione al drammatico stato cui versano i presidi sanitari di Monfalcone e Gorizia. Ora il boccino è nelle mani di Fedriga e solo lui può decidere se sbloccare o meno i finanziamenti per dare il via alle assunzioni del personale nelle strutture dell’area isontina. Lo stesso Poggiana è ostaggio del presidente. E’ chiaro che nella città dei cantieri si concentra tutta una serie di questioni fondamentali dei diritti primari delle persone: il tema sanitario, quello economico-sociale e quello multirazziale. E l’incrocio fa esplodere un caso politico di livello nazionale che coinvolge tutto il centrodestra. Mercoledì l’opposizione ha chiesto che in seconda commissione del Consiglio Regionale si discuta della questione subappalti e contratti in Fincantieri. Ma nessuno ha fatto cenno all’annoso problema, più volte sottolineato dal sindaco Cisint, ovvero quello dei ricongiungimenti e delle richieste, rivolte ai vertici dell’azienda, di cambiare il modello produttivo. Lo stesso sindaco, non fa mancare assieme alla sua giunta, l’appoggio ai vulcanici sindacati di Uil Fpl e Nursind rispetto al tema sanitario. In tal senso è clamorosa e densa di significato politico l’assenza del sindaco di Gorizia al fianco di coloro che scendono in piazza per difendere un diritto sancito dalla Costituzione. Va da sé che l’equità di un sistema è la capacità di dare uguali opportunità a tutti i cittadini, indipendentemente dalla linea del Timavo.