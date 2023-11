RivoltaDiTrieste Exxx…Polzive!!! Il patriota Giacomelli fulmina la sinistrosa Pellegrino sui fatti di 70anni fa: “Parole aberranti”.

Sono passati 70 anni ma ciò che accadde nella tormentata Trieste nel ’53 resta ancora un argomento che divide le forze politiche e genera furiose polemiche. La deputata di Fratelli d’Italia Nicole Matteoni, con una punta di legittimo orgoglio, aveva fatto sapere che «la tragica Rivolta di Trieste del 1953 viene finalmente riconosciuta nei libri di scuola. É un piacere immenso e una grande emozione sapere che la mia Risoluzione in Commissione cultura sulla Rivolta di Trieste del 1953 – osserva Matteoni – è stata votata positivamente. Constato che la memoria di quei sei martiri – medaglia d’oro al valore civile – vittime delle sanguinose giornate di Trieste del 3-6 novembre 1953, nonché brutalmente uccisi dalla polizia del governo alleato dell’epoca, venga oggi commemorata. Il giusto riconoscimento per una delle pietre miliari della cittadinanza triestina e simbolo della nostra fedeltà al tricolore». Non passa nemmeno un minuto che Serena Pellegrino, consigliera regionale di Alleanza Verdi e Sinistra risponde: «Quando la Destra parla della storia del Novecento troppo spesso compie un atto di voluto revisionismo». La consigliera puntualizza: «Si continua con la mistificazione dei fatti accaduti fino al 1954 nel confine orientale a Trieste, spingendo verso una lettura degli episodi storici tali da comprometterne la corretta interpretazione. La deputata di Fratelli d’Italia, narrando la vicenda nella quale sei cittadini triestini vennero brutalmente uccisi dalla polizia, non si è preoccupata di ricordare che i dimostranti manifestavano contro l’Amministrazione di polizia militare anglo-americana (Gma), occupante da contrastare». Al commento della Pellegrino ha replicato il capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Claudio Giacomelli: «Le parole della consigliera Serena Pellegrino sui caduti nella rivolta di Trieste del 1953 non sono semplicemente aberranti, sono anche profondamente rivelatrici di una mentalità faziosa di certa Sinistra italiana che cerca di modificare la storia a proprio uso e consumo. I caduti triestini del ’53 sono stati riconosciuti dalla Presidenza della Repubblica Italiana con la Medaglia d’Oro al Valor Civile con la seguente motivazione – precisa il consigliere -: Animato da profonda passione e spirito patriottico partecipava ad una manifestazione per il ricongiungimento di Trieste al Territorio nazionale, perdendo la vita in violenti scontri di piazza. Nobile esempio di elette virtù civiche e amor patrio, spinti sino all’estremo sacrificio. Trieste 5-6 novembre 1953. Supponiamo che la consigliera Pellegrino – annota il capogruppo dei meloniani – in perfetto stile Germania Est, intenda dire che anche l’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, eletto dopo proposta di quel pericoloso fascista di Massimo D’Alema, fosse un bieco revisionista di Destra. L’unica verità è che il patriottismo e soprattutto il coraggio fanno ancora paura a questa Sinistra che non possiede né l’uno né l’altro», prosegue nella nota il rappresentante di FdI. La Destra italiana non ha mai fatto sconti su nessuna vicenda del confine orientale – conclude Giacomelli -. Può la Sinistra dire lo stesso? “