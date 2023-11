PolverieraTrieste Exxx…Polzive!!! Asse Sgarbi-Patuanelli contro l’ovovia. Legnate dolorose del sottosegretario contro Dipiazza e Sangiuliano. Crepe in maggioranza. Russo: “Fare il possibile per votare prima del 2027”.

E siamo al tris. Un fuoco di fila serrato, incalzante, che ieri, con la burrasca Sgarbi, l’agenda Trieste è finita sul tavolo nazionale. Sabato, il senatore dei 5Stelle Stefano Patuanelli, lunedì è toccato all’ex candidato sindaco Francesco Russo, ieri, il sottosegretario Sgarbi ha tirato la legnata alla sua stessa parte politica. Altroche campo largo! a Trieste germoglia un Campo de’ fiori in salsa giuliana. Pd, 5Stelle e un berlusconissimo doc coime Vittorio, uniti contro un sindaco di centrodestra. Il tema è il famigerato progetto dell’ovovia su cui il sottosegretario, nelle peste per via delle consulenze, attacca il suo ministro Sangiuliano e il sindaco Dipiazza. «Eviti il ministro – dichiara Sgarbi – di contrastare la posizione corretta, coerente e logica del Sovrintendente Pessina in merito alla assurda proposta di una cabinovia nel porto vecchio da me fatto utilmente vincolare 22 anni fa per salvarlo dalla distruzione. L’illusione modernista dell’amico sindaco Di Piazza non può essere soddisfatta in una città come Trieste il cui vero futuro è nel rispetto della storia e della tradizione. Un conservatore non può cedere a un progetto che contrasta con la storia e con la legge». Questa la nota d’agenzia. Poi Sgarbi aggiunge: «Sono certissimo che il ministro sarà d’accordo con me nel ribadire quei vincoli. Dipiazza poteva risparmiarsi il viaggio a Roma». In realtà il sindaco era volato il mese scorso in capitale per incontrare il ministro. Un confronto utile ad illustrare ai tecnici del ministero gli aggiornamenti progettuali sulla cabinovia, ma anche a ottenere direttamente da Sangiuliano garanzie affinché non arrivino “sorprese” o intoppi da parte della Soprintendenza. Ma il sottosegretario è di tutt’alro parere e nella querelle fra ministro e sottosegretario irrompe anche la questione ovovia che a sua volta va ad incrociare la variante politica della maggioranza che governa il comune. Peraltro divisa anche sul progetto. Basterà il “commissariamento” di Fedriga per mitigare le tensioni?