SanitàFvg Exxx…Polzive!!! Caporale silura il direttore del dipartimento di medicina dell’ospedale di Udine Francesco Curcio. Divenne famoso per la “piazzata” del test salivare ai tempi del Covid.

Con decreto del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Friuli Centrale, Denis Caporale, è stato disposta in data 7 novembre la decadenza dell’incarico di Direttore del Dipartimento strutturale di Medicina di Laboratorio intestato a Francesco Curcio. Acquisito il parere favorevole del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario e del Direttore dei Servizi Sociosanitari facente funzioni, la decorrenza è immediata. Perché si scrive di Francesco Curcio? perché nel 2020, in piena pandemia, la figura del dirigente divenne celebre per aver proposto a Fedriga e Riccardi il test salivare come novità assoluta. Nel pieno della peste non si andava tanto per il sottile, non c’era tempo per ricerche e così, presidente e vice, accolsero la proposta come fosse quella di un Messia. Solo che il primo esemplare di tampone salivare era stato messo a punto mesi prima da un’azienda privata, la “Allum” in collaborazione con università del Sannio. Scriveva l’azienda: “Si chiama «Daily Tampon» il nuovo test salivare rapido made in Italy, capace di dare una risposta in soli 3 minuti. Basta prelevare un campione di saliva con un cotton fioc appoggiarlo sul tampone e in soli tre minuti, grazie all’utilizzo congiunto di tre reagenti, viene restituito il risultato». Chi erano i protagonisti della scoperta? Il ricercatore Lorenzo Azzi e il professor Mauro Fasano dell’Università dell’Insubria, e, si leggeva tre anni fa, verrà sperimentato all’Ospedale di Circolo di Varese e vedrà coinvolta una task force di clinici e ricercatori coordinati dal professor Paolo Grossi. Tre mesi dopo, in Friuli arrivava la proposta di Curcio che “piazzava” agli increduli esponenti regionali il test salivare come un miracolo. Ieri il decreto del direttore Caporale che dispone la decadenza del “messia”.