AscoltiTv Exxx…Polzive!!! Ottobre d’oro per Telequattro che ritorna ai massimi dell’anno e troneggia delle fasce serali. 7Gold Telepadova strappa il terzo posto a UdineseTv. Telefriuli consolida. StudioPiù allarga la propria utenza fino alle Marche.

Sono stati pubblicati i dati Auditel relativi al mese di ottobre delle emittenti televisive private. Corrispettivi d’ascolto interessanti soprattutto nella regione Friuli Venezia Giulia interessata a un ribaltamento di graduatoria nelle prime tre posizioni. Confermato il primato di ascolti per Telefriuli, che stabilisce il record stagionale di 78.400 contatti netti di almeno un minuto sull’emittente con circa 1.100 utenti in più rispetto al mese di settembre. Al secondo posto si conferma Telequattro di Trieste che si avvicina ai 50mila contatti registrati nel febbraio scorso. La televisione triestina è la più seguita in regione nella fascia che va dalle 20,30 alle 22,30 con 17.960 contatti superando anche Telefriuli che si ferma a 16.786. Va detto però che la televisione di Benedetti strapazza la concorrenza nella fascia dalle 18 alle 20,30 con un irraggiungibile dato di 44.488 contatti. Sempre in Friuli Venezia Giulia, dietro Telefriuli e Telequattro si classifica 7Gold Telepadova con 31.570 contatti, superando clamorosamente Udinese Tv o Tv12 che si ferma a 31.114. La televisione veneta è la più seguita in Friuli nella fascia che va dalle 22,30 alle 2 di notte. Tv12 non pervenuta nemmeno nelle fasce serali.

In Veneto si porta sempre più in alto Antenna 3Veneto che raggiunge, nel mese di ottobre, 434 mila contatti rispetto ai 383mila del mese di settembre. Telenuovo ReteNord si conferma al secondo posto con 362mila contatti (erano 349 a settembre). Rete Veneta 275mila (258 a settembre). In quanto alle reti comunitarie Teleantenna-Studio Più allarga il proprio bacino d’utenza fino alle Marche dopo aver acceso il segnale in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.