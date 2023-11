Sunsplash. E’ morto l’ex brigadiere dei carabinieri Silvestro Giamblanco.

E’ morto l’ex brigadiere Silvestro Giamblanco di Buja. Aveva 56 anni. Nel 2021 era stato condannato a 10 anni e 4 mesi dal Tribunale di Udine per una vicenda legata allo spaccio di stupefacenti nel contesto del “Sunsplash” di Osoppo. Condanna confermata in appello (pena ridotta a 9 anni e 8 mesi) nel maggio scorso. Giamblanco si era sempre dichiarato estraneo ai fatti; per fare chiarezza sulla sua posizione aveva deciso di affrontare il dibattimento in aula, senza patteggiare o ricorrere a un rito abbreviato, che avrebbe portato a uno sconto di pena. Una vicenda giudiziaria che risale a più di 10 anni fa quando l’ex-brigadiere fu indagato insieme all’allora comandante del Norm della Compagnia di Tolmezzo, Demetrio Condello.