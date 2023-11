RicinoFriulano Exxx…Polzive!!! Si parte coi congressi dei Benito Remix. Udine anticipa tutti: Il provinciale fissato fra 10 giorni all’Hotel là di Moret.

Non poteva che essere la provincia di Udine, la più popolosa, ad inaugurare la stagione dei congressi di Fratelli d’Italia. Diversamente da quanto riportato su queste pagine (vedi leopost di domenica 5), sarà la provincia friulana la prima a convocare gli iscritti all’Hotel là di Moret sabato 18 novembre. Dopo il dibattito generale e le relazioni dei candidati che occuperanno tutta la mattinata, inizieranno le operazioni di voto alle ore 14,30 e dureranno fino alle ore 20. Lo spoglio avverrà immediatamente e nella stessa serata si conoscerà il nome del segretario provinciale eletto. L’uscente è Gianni Candotto che, sotto la sua guida, ha portato 3 consiglieri in regione di cui un vice presidente. Per il nuovo segretario gli impegni saranno delicatissimi: avrà il compito di preparare la campagna elettorale per i comuni al voto il prossimo anno e risolvere la questione della presidenza della Comunità Collinare. Il giorno dopo i lavori si sposteranno a Gorizia e il 26 a Pordenone. Trieste non ha ancora convocato il congresso. Densa di significato politico l’assise di Pordenone interessata alla questione della candidatura del sindaco Alessandro Ciriani alle europee. Secondo rimbalzi dal Noncello il sindaco, che non ne vuole sapere di abbandonare la città, chiederà agli iscritti di firmare un documento in cui si giudica inopportuna una sua candidatura che lo porti a Bruxelles. E se non bastasse? Quanto potrà valere un documento di un gruppo di iscritti nel caso in cui arrivasse l’ordine da Roma? direttamente dalla presidente del consiglio? Riguardo ai candidati non dovrebbero esserci problemi sulla riconferma di Emanuele Loperfido a segretario provinciale. Cala Novembre e i provinciali, poi sarà la volta dei cittadini.