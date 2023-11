TerzoStadio Exxx…Polzive!!! Una perturbazione instabile si abbatte sul centrodestra Fvg. Fratelli d’Italia e il paradigma Grado. L’opposizione: Il comune di Trieste commissariato da Fedriga. Si punta al terzo mandato per blindare i sindaci.

Il giorno dopo in cui Caterina Conti, segretaria del Pd, avverte che “Non accetteremo nessun baratto rispetto al terzo mandato del presidente di regione”, scivola sul “tagadà” della politica regionale l’opzione terzo mandato per i sindaci. La nota è incastrata nell’articolo di oggi de “Il Piccolo” in cui si delinea un’ipotesi fantascientifica: “Il Centrosinistra scalpita: Costruiamo l’alternativa per votare (a Trieste) prima del 2027”. L’uscita di sicurezza del terzo mandato ai sindaci è stata evocata da Daniela Rossetti di Azione rispetto allo stato della maggioranza che, come ha ricordato l’assessore Giorgio Rossi a chi scrive, “è un pò disarticolata”. Se l’ex ministro Patuanelli scorge vaste praterie su cui galoppare verso la conquista del comune, l’ex candidato sindaco Francesco Russo, riflette e ragiona: “Ormai il sindaco è il presidente Fedriga, che si occupa dello stadio Rocco e dei due ponti sul canale. Il centrodestra continua a mostrare poca adesione e frequenti scontri aperti fra assessori. Occorre – afferma Russo – fare il possibile perché si voti prima del 2027». Questo è il punto che si intreccia con le fiammate che si vedono uscire dai quartieri di Fratelli d’Italia. Gli storici annotano al titolo “lotte interne per il potere”, come le cause principali che hanno determinato la caduta degli imperi. In sedicesimi di sedicesimi il paradigma potrebbe essere scomodato e consegnato ai lettori per illustrare la pagina del centrodestra friulano di questi mesi. I segnali “romano-imperiali” non mancano, a partire dal clamoroso episodio del comune di Grado che resta un punto cardinale dello stato di salute dell’alleanza (Fratelli d’Italia, in accordo col centrosinistra, fece cadere il sindaco). Quella data, 27 settembre 2023, piaccia a no, segna la svolta per la coalizione Fvg in cui Lega e Forza Italia sono rimaste spiazzate dalla zampata dei meloniani. Una prova di forza che viene evocata in questi giorni di trattative sui riparti della finanziaria-monstre da oltre 5 miliardi e mezzo e sui rinnovi delle partecipate. E nelle crepe dell’alleanza s’infila il centrosinistra che intravede lampi di rinnovato entusiasmo, come quelli descritti su “Il Piccolo” di oggi. Per questo motivo il centrodestra ricorre all’escamotage del terzo mandato dei sindaci e di quello della regione. L’operazione ha una visione di prospettiva non trascurabile: blindare Fedriga, visto che Fratelli d’Italia è sulla buona strada per strappare il Veneto alla Lega (Zoppas) e congelare le ambizioni di Anna Cisint. En passant si farebbe un favore anche ad Alessandro Ciriani.