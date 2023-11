TriesteCalamita Exxx…Polzive!!! Oltre alla presentazione della mostra su Ligabue, l’assessore comunale Rossi annuncia un’esclusivissima rassegna su Van Gogh per il prossimo anno. Puntiamo a superare i 150 mila visitatori. Grazie a Promoturismo, Comune di Trieste e Arthemisia.

“Dum” Gorizia impallidisce, Udine si limita al palasport, la giunta regionale con l’assessore Anzil che si balocca fra sagre e tagli dei nastri, a Trieste pedalano. Lo dimostra l’attivismo culturale dei giuliani. L’assessore al turismo del comune di Trieste, Giorgio Rossi, ha presentato questa mattina al museo Revoltella la mostra di uno degli artisti più complicati e amati del ‘900, Antonio Ligabue. Resterà aperta fino al 18 febbraio del prossimo anno. Nel pomeriggio il taglio del nastro. Giorgio Rossi, mentre esprimeva la sua passione per l’artista, ha premuto sul pedale dell’acceleratore ed ha annunciato l’en plein: «Questo evento è solo l’inizio di un percorso molto significativo per la nostra città e per il turismo della nostra regione. Grazie agli amici di Arthemisia, saremo in grado di portare al museo Revoltella, entro marzo del prossimo anno, le opere di Vicent Van Gogh». Rossi era raggiante e lo si capiva dal taglio spiritoso con cui ha condotto la conferenza stampa: «E’ una risposta ai brontoloni radical chic che qui si lamentano sempre». L’assessore ha presentato i partner che hanno reso possibile questi eventi: Comune di Gualtieri, Arthemisia, Promoturismo e soprattutto Francesco Negri, figlio di colui che per primo ha creduto nelle doti del pittore. Non c’è dubbio che per il capoluogo regionale questo è un momento d’oro. Osserva Rossi: Nel 2022 abbiamo registrato 100mila presenze al museo, quest’anno andremo ben oltre. Per il 2024 con Van Gogh e Ligabue rischiamo di superare i 150 mila. Trieste si conferma sempre più meta turistica e culturale di livello europeo. La circostanza offre anche una breve riflessione politica: “Siamo un pò disequilibrati, l’assetto è cambiato e forse risentiamo di un pò di stanchezza”.