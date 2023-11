FieraCarnera Exxx…Polzive!!! Dove c’è Anzil, c’è Fedriga. Oggi Pedone presenta in sala Ajace il nuovo Palasport di Udine. Chi ha marcato visita?

E’ atteso anche il ministro per lo sport Andrea Abodi alla presentazione del nuovo palasport di Udine che dovrebbe nascere dalle ceneri del Carnera. Tra poco, alle ore 11,30 in sala Ajace, il sindaco De Toni annuncerà il progetto assieme all’onorevole Walter Rizzetto, all’amministratore dell’Apu Gianpaolo Graberi, ai presidenti Alessandro Pedone e Massimiliano Fedriga e al vicepresidente della regione Mario Anzil. Dove c’è Anzil c’è Fedriga. Le combinazioni non sono casuali. Alla festa del Ringraziamento per il risultato delle regionali dell’ex sindaco il presidente non ha voluto mancare. All’annuncio dell’acquisto del cinema Centrale di Udine i due erano fianco fianco. All’inaugurazione della festa dei Santi di RivignanoTeor della settimana scorsa, il presidente Fedriga ha tagliato il nastro. Dove c’è Anzil, Fedriga c’è. Malgrado a Trieste oggi sia stata organizzata la conferenza stampa di presentazione della mostra su Antonio Ligabue al museo Revoltella. Sia il triestino Fedriga che il friulano Anzil (assessore alla cultura) tireranno pacco a Trieste in favore di Udine. Un progetto di palasport vale più dei capolavori di uno degli artisti italiani più amati del ‘900. O la scelta ha un connotato politico?