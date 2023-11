PdFvg Exxx…Polzive!!! Caterina Conti presenta la squadra per la riscossa dei Democratici in regione. Coordinatore Cosolini, tesoriere Davide Furlan. Il ritorno di Delli Quadri con delega alla Sanità; la pasionaria Anna Peratoner all’accoglienza minori. Primo petardo al centrodestra: No al terzo mandato.

La segretaria del PD del Friuli VG, Caterina Conti ha presentato ieri sera a Pasian di Prato la nuova segreteria. Nomi di livello e subito un siluro chirurgico al centrodestra che governa la regione: «Non baratteremo il terzo mandato con la doppia preferenza di genere», con passaggio spigoloso anche su Roma cui la discussione sul premierato offre un comodo assist alla neosegretaria per attaccare Fedriga: « Siamo contrarissimi alla riforma varata sabato da Palazzo Chigi sul premierato. Vogliono portare in Italia la democrazia illiberale del modello Ungheria e Polonia, e di questo attacco è complice anche il Presidente Fedriga, che ha subito reso omaggio a una riforma col mirino puntato sulle libertà». Nel corso dell ’assemblea, presieduta da Franco Lenarduzzi, sono sono stati presentati i componenti della nuova segreteria regionale ed eletto il tesoriere, Davide Furlan e i quaranta componenti della Direzione regionale. Conti ha nominato la nuova segreteria regionale che sarà coordinata da Roberto Cosolini, consigliere regionale, già sindaco di Trieste e segretario del Pd provinciale; all’organizzazione e tesseramento Lucia Giurissa, consigliera comunale a Monfalcone dal 2011, capogruppo Pd dal 2018 ad oggi; delega alla sanità per Nicola Delli Quadri, già direttore generale Ass1 Triestina e dell’azienda sanitaria di Pordenone, ha coordinato l’unificazione del sistema sanitario triestino; responsabile Lavoro e attività produttive è Valentina Francescon , è stata consigliera comunale a San Vito al Tagliamento dal 2016 al 2021; agli Enti locali va Alessandro Venanzi, vicesindaco di Udine con delega alle attività produttive; pari opportunità, DonneDem e coordinatrice dei Forum sono affidate ad Anna Paola Peratoner, consigliera comunale a Udine, componente della Direzione nazionale del Pd, esperta nell’ambito dell’accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompagnati; delega a cultura e montagna per Marco Craighero, consigliere comunale a Tolmezzo, dove è stato assessore per due mandati; politiche migratorie e immigrazione a Linda Tomasinsig, sindaca di Gradisca d’Isonzo dal 2014; si occuperà di circoli, partecipazione ed Europa l’avvocato Lorenzo Presot, sindaco di Staranzano dal 2004 al 2014, infrastrutture e pianificazione territoriale toccano a Mariagrazia Santoro, già assessora regionale a infrastrutture e territorio ed assessora a Pianificazione territoriale al Comune di Udine; di diritti e sociale si occuperà Laura Famulari , vicepresidente del Consiglio comunale di Trieste, consigliera comunale dal 2011, già assessora alle Politiche sociali; delega alle Riforme per Gloria Favret, consigliera comunale a Cordenons. Saranno invitati di diritto: Valentina Repini, coordinatrice componente slovena Fvg, Salvatore Spitaleri, membro della commissione Paritetica Stato-Regione Fvg, Diego Moretti, capogruppo Pd in Consiglio regionale.